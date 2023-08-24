Ukrayna resmen duyurdu: Askerlerimiz Kırım'a girdi

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Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü Sözcüsü Andrey Yusov, Suspilne.media haber sitesine yaptığı açıklamada, Ukrayna İstihbarat Ana Müdürlüğünün Deniz Kuvvetleriyle işbirliğinde Kırım'da özel operasyon gerçekleştirdiklerini belirtti.
Özel operasyonun devam ettiğini belirten Yusov, tüm detayları açıklamayacaklarını aktardı.
Yusov, Rus güçlerinde can ve maddi kaybının yaşandığını ileri sürdü.
"Kırım'ı vurabiliriz"
Kırım Realii (Kırım gerçekleri) sitesinin haberine göre, yerel saatle 05.00 sularında, Kırım'daki Rusya Hava-Uzay Kuvvetlerine bağlı 3. Radyo-Teknik Alayı Üssü'nün bulunduğu Mayak yerleşim yeri yakınlarında patlama sesleri duyuldu.