Ukrayna resmen duyurdu: Askerlerimiz Kırım'a girdi

Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü Başkanı Kirill Budanov da Özgür Avrupa Radyosuna yaptığı açıklamada, Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'ın herhangi bir yerini vurma imkanına sahip olduklarını iddia ederek

"Kesinlikle herhangi bir noktada düşmana ulaşabiliriz."