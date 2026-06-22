Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
Fedakâr babalarımızın Babalar Günü kutlu olsun

Fedakâr babalarımızın Babalar Günü kutlu olsun

04:0022/06/2026, Pazartesi
G: 22/06/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Babalar Günü’nü tebrik etti: “Ailesi için ömrü boyunca fedakârca çalışan, çabalayan, mücadele eden, tüm imkânlarını evlatlarına adayan kahraman babalarımızın Babalar Günü’nü tebrik ediyorum. Aziz şehitlerimiz başta olmak üzere ebediyete irtihal etmiş tüm babalarımızı rahmetle yad ediyorum.”

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı'nın (TÜRGEV) 30. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programın çıkışında bekleyen gençler, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Babalar Günü'nü tebrik etti. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve eşi Nihal Özdemir, Babalar Günü'nü kutladıkları Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hazırlanan özel tabloyu takdim etti. Tabloda, Erdoğan'ın verdiği bir röportajda, yoğun siyasi çalışmalar nedeniyle çocuklarıyla yeterince vakit geçiremediği dönemleri anlatırken aktardığı kızı Esra Erdoğan Albayrak'ın kapısına bıraktığı notta yazdığı "Baba bir geceni de bize ayır" ifadesine de yer verildi.

BABALAR GÜNÜ MESAJI PAYLAŞTI

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımla Babalar Günü’nü tebrik etti. Erdoğan, “Ailesi için ömrü boyunca fedakârca çalışan, çabalayan, mücadele eden, tüm imkânlarını evlatlarına adayan kahraman babalarımızın Babalar Günü’nü tebrik ediyorum. Aziz şehitlerimiz başta olmak üzere ebediyete irtihal etmiş tüm babalarımızı rahmetle yad ediyorum” ifadelerini kullandı.



#Recep Tayyip Erdoğan
#Babalar Günü
#Aktüel
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
GTA 6 için yeni fiyat sızıntısı: Üç farklı sürümü listelendi