Fedakâr babalarımızın Babalar Günü kutlu olsun

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı'nın (TÜRGEV) 30. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programın çıkışında bekleyen gençler, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Babalar Günü'nü tebrik etti. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve eşi Nihal Özdemir, Babalar Günü'nü kutladıkları Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hazırlanan özel tabloyu takdim etti. Tabloda, Erdoğan'ın verdiği bir röportajda, yoğun siyasi çalışmalar nedeniyle çocuklarıyla yeterince vakit geçiremediği dönemleri anlatırken aktardığı kızı Esra Erdoğan Albayrak'ın kapısına bıraktığı notta yazdığı "Baba bir geceni de bize ayır" ifadesine de yer verildi.