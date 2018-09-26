FETÖ'cüler MİT'i kasıtlı olarak Akıncı'ya davet etmiş

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde, Akıncı Üssü'nün Meydan Harekat Komutanı olan Nihat Altuntop, Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davada müşteki olarak dinlendi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen Akıncı Üssü davasının duruşmasında, Hava Kuvvetleri Komutanlığında görevli Albay Nihat Altuntop müşteki olarak beyanda bulundu.

Darbe girişiminin yaşandığı dönemde yarbay rütbesiyle Meydan Harekat Komutanı olarak görev yaptığını belirten Altuntop, 15 Temmuz'da günlük mesainin erken bittiğini söyledi.

Hava sahasının kapanması ve uçuşların yasaklanması sürecinde yaşadıklarını anlatan Altuntop, yasağın kalkması durumunda uçuş olabileceği ve ortaya çıkabilecek sıkıntıları önlemek için üsse gitmeye karar verdiğini belirtti.

BHHM talimat değiştirdi

Altuntop, koordine kurulan Eskişehir'deki BHHM'nin, daha önceki talimatının değiştirilerek kalkış bilgilerinin aktarılmasını talep ettiğini söyledi. Değişikliği Ahmet Özçetin'e bildirmek için aradığını, onun da uçuşların başlayacağını söylediğini aktaran Altuntop, şöyle konuştu:

"BHHM'nin aradığını söyledim. Uçuşların yasaklandığı emrini hatırlattım ve emrin değişikliğini söyleyecekken bana o emri verenin tutuklandığını, başka tutuklanmaların olacağını söyledi. Bakkal başçavuşun motor çalıştırma, rule gibi bilgileri istediğini, bu konuda emrini sorduğumda bilgi vermememi emretti. Ben de 'Ne de olsa BHHM uçaklar yerden teker keser kesmez radar vasıtasıyla görecekler.' diye düşündüm. Bir süre sonra üs komuta çevrimi olan 'panter' kanalından Hakan Evrim'in Özçetin'e çağrı yaparak uçakların ivedi kalkmasını istediğini, Ahmet Özçetin'in de uçakların motor çalıştırdığı şeklinde cevap verdiğini duydum."

"Yurtta sulh diyenleri indirin"

Altuntop, saat 22.00 gibi Ahmet Özçetin'in arayıp birliğe helikopterlerin geleceğini, park yeri ayarlamasını ayrıca gece birlikte kalabileceklerini ve yer planlaması yapmasını istediğini söylediğini bildirdi.

Bir süre sonra uçaklar kalkış yapmak isteyince durumu Ahmet Özçetin'e ilettiğini ifade eden Altuntop, onun da "Süper, harikasınız." diye cevap verdiğini aktardı. Altuntop, şu ifadeleri kullandı:

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"Uçaklar kalktıktan kısa bir süre sonra uçuş kontrol amiri Mustafa Erez, Hakan Evrim'i aradığını, meydana inecek helikopterlerin 'yurtta sulh' diyenlerini meydana indirmemizi söyledi."

Garip bir şeyler olduğunu hissettiğine ve kuleden indiğine dikkati çeken Altuntop, MİT'te çalışan bir arkadaşını arayıp ne olduğunu sorduğunu ancak onun da yıllık izinde ve araba kullandığını belirterek, konu hakkında bilgisi bulunmadığını ilettiğini ifade etti.

Helikopterler, kule ile temas kurmadan inmişler

Altuntop, bir süre sonra telsizden bir helikopterin kule karşısında bir yere indiğini, "Esir, tutuklu getirdik, araç gönderin" tarzındaki konuşmaları duyduğunu dile getirerek, helikopter meydana yanaşırken kendileriyle temas etmediğini vurguladı.

Personelinin güvenliği için darbe girişiminden dolayı çalışmak istemeyenlere, sadece uçuş emniyetini sağlayacak şekilde faaliyetlerine devam etmeleri emrini verdiğini belirten Altuntop, "Zira kulenin artık bir fonksiyonunun kalmadığını düşünüyorum. Nitekim, gelen helikopterler gibi tüm usullere aykırı şekilde bazı hava araçları bizimle temas etmeden inip kalkıyordu. Bazı F16'lar tüm ışıkları kapalı, bizimle temas kurmadan uçuyorlardı" ifadelerini kullandı.

Altuntop, iddianameden de anladığı kadarıyla uçuşların 141. Filo'dan yönetildiğini, MİT'teki arkadaşını zaman zaman arayıp durumu anlattığını bildirdi.

MİT'ten gelen ekibe brifing verilmesi iddiası

O gece MİT'ten bir isimle sık sık görüşen ve darbeden 1-1.5 ay önce MİT'ten gelen 40-50 kişilik bir heyete üssün kritik bilgileri hakkında brifing verdiği öne sürülen Altıntop, bu konuda da şu açıklamaları yaptı:

"MİT'ten K.....'u eşlerimiz iş arkadaşı. 15 yıldır tanışıyoruz. Neler olduğunu anlamak için aradım. Gelişmelerle ilgili bilgi verdim. Bana herhangi bir talimat vermedi. Ahmet Özçetin 1.5 ay önce Genelkurmay Başkanın danışmanı olduğunu söylediği Orhan Yıkılkan'ı kuleye getirip, üs hakkında çok detaylı bilgi verdi. O zaman ziyaret olarak değerlendirdiğim bu olayın şimdi keşif olduğunu değerlendiriyorum. MİT heyetinin ziyareti, Ahmet Özçetin tarafından kurgulanan, yalan beyanlara dayanan, yaşanan olayda MİT'in dahli varmış gibi bir algı oluşturma amaçlıdır ve örgütsel faaliyetin devam ettiğini göstermektedir.

MİT ekibine kulede mühimmat vs. hakkında bilgi verdiğim kesinlikle gerçek dışıdır. Zaten bu tür heyetlerin ziyareti ve verilecek bilgilerin koordinasyonu Ahmet Özçetin'in yetkisindeydi. Bize ‘MİT’ dense de gelen gerçekten MİT mi, FETÖ'cü başka bir ekip miydi bilemem."

"Tüm hainlerden şikayetçiyim, cezalandırılmalarını istiyorum" diyen Altuntop, davaya katılma talebinde bulundu.