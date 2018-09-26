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FETÖ'nün evlerinde el konulan para dudak uçuklattı Gaziantep Haber

FETÖ'nün evlerinde el konulan para dudak uçuklattı

Gaziantep'te FETÖ'nün 'gaybubet' diye adlandırılan hücre evlerine yönelik operasyonda yakalanan, aralarında 'mahrem sorumlu'nun da yer aldığı 15 şüpheliden 9'u tutuklandı. Adreslerde yapılan aramada, 395 bin lira, 4 bin 567 dolar ile 310 avro ele geçirildi.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda yakalanan 15 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, örgütün kullandığı, dışarıyla herhangi bir bağlantısı bulunmayan hücre evlerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Evlerden çıkan para dudak uçuklattı

12 adreste yapılan aramada, 395 bin lira, 4 bin 567 dolar ve 310 avronun yanı sıra başka isimlere ait nüfus cüzdanı ele geçirildi, çok sayıda dijital materyale de el konuldu.

Örgütün emniyet yapılanmasının "mahrem sorumlu"sunun da aralarında yer aldığı 15 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 zanlıdan 9'u nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 3'ü adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

FETÖ soruşturması kapsamında haklarında daha önce de dava açılan 3 şüpheli ise soruşturmaların yürütüldüğü illere gönderildi.

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