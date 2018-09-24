Gündem Fırınla duvarın arasında binlerce lira saklamış
TRABZON

Trabzon'daki FETÖ evinde zulalanmış paralar bulundu

Fırınla duvarın arasında binlerce lira saklamış

Trabzon'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "gaybubet evleri"ne yönelik operasyonda örgütün sözde "milli eğitim imamı"nın kaldığı hücre evindeki gizli bölmede 86 bin 200 lira, 12 bin 620 avro ve 21 bin 160 dolar bulundu.

Haber Merkezi AA
FETÖ elebaşının yönlendirdiği örgüt mensuplarına güvenlik ekipleri göz açtırmıyor.
FETÖ elebaşının yönlendirdiği örgüt mensuplarına güvenlik ekipleri göz açtırmıyor.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, FETÖ soruşturmaları kapsamında "gaybubet evi" olarak adlandırılan, örgüt üyelerinin örgütsel faaliyetlerini yürütmek ve gizlenmek amacıyla kullandıkları hücre evlerine yönelik operasyonlar sürüyor.

  • Operasyonlarda "mahrem imamlar", "sorumlu ablalar", KHK ile meslekten ihraç edilen askerler için gaybubet evlerini bulup temin eden kişiler ile aranan birçok örgüt mensubunun bu evlerde kaldığı ve büyük bir gizlilik içinde örgütsel faaliyet sürdürdükleri bilgisine ulaşıldı.

Paraları ankastre fırınla duvar arasına zulalamış

Trabzon Emniyet Müdürlüğü İstihbarat, Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubeleri ekiplerince deşifre edilen örgüt evlerine yönelik operasyonlarda, örgütün kentteki öğretmenlerden sorumlu sözde "milli eğitim imamı" İ.D'nin kaldığı hücre evinde yapılan aramada mutfaktaki ankastre fırın ile duvar arasında gizli bölme bulunduğu tespit edildi.

Ankastre fırını yerinden çıkarıp gizli bölmeyi açan ekipler, örgüte ait 86 bin 200 lira ile 12 bin 620 avro ve 21 bin 160 dolar ele geçirdi. Evde bulunan çok sayıda cep telefonu ve bilgisayara da el konuldu. Ayrıca, İ.D'nin üst aramasında A.Ö. adına düzenlenmiş sahte kimlik bulundu.

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