Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Gazze için yola çıkan Sumud Kara Konvoyu Libya'da durduruldu: Aktivistlerin pasaportları toplandı

Gazze için yola çıkan Sumud Kara Konvoyu Libya'da durduruldu: Aktivistlerin pasaportları toplandı

Nisa Nur Çavuşoğlu
Nisa Nur Çavuşoğlu
23:5315/05/2026, Cuma
G: 16/05/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Gazze için yola çıkan Sumud Kara Konvoyu Libya'da durduruldu
Gazze için yola çıkan Sumud Kara Konvoyu Libya'da durduruldu

Gazze’deki İsrail ablukasını kırmak amacıyla yola çıkan 30 ülkeden yaklaşık 400 aktivistin bulunduğu Global Sumud Filosu’nun kara ayağı Libya’da güvenlik güçleri tarafından durduruldu. Konvoyda bulunan ve Yeni Şafak’a açıklamalarda bulunan aktivist Yaşar Yavuz, "Pasaportlarımızı aldılar, saatlerdir bekletiliyoruz" dedi.

Gazze’deki insanlık dramına dikkat çekmek ve İsrail ablukasını delmek için dünya genelinde örgütlenen Global Sumud Filosu, deniz rotasının yanı sıra karadan başlattığı büyük yürüyüşte engellerle karşılaştı. Cezayir’den başlayarak Libya üzerinden Mısır’a ve ardından Gazze’ye ulaşmayı hedefleyen Sumud Kara Konvoyu, sabah saatlerinde Libya’nın başkenti Trablus’tan yola çıkmasının ardından Libya güvenlik güçleri tarafından durduruldu.

30 ülkeden 400 aktivist Libya'da engellendi

Türkiye, Cezayir, Tunus, Fas, ABD, Almanya, İngiltere, Çin ve Endonezya'nın da aralarında bulunduğu 30 ülkeden yaklaşık 400 aktivist, Gazze’deki sivillere ulaştırılmak üzere tıbbi malzeme, acil gıda yardımı ve konteynerlerle birlikte 15 Mayıs Cuma günü Trablus'tan hareket etti. Ancak Gazze'ye umut taşımak için yola çıkan dev kafile, öğleden sonra saat 15.00 sularında Libya güvenlik güçlerince engellendi.

Pasaportları alınan aktivistler saatlerdir bekletiliyor

Misrata’ya 74 kilometre mesafedeki Khoms (Hums) bölgesinde durdurulan konvoyun bekleyişi devam ediyor. Kara konvoyunda yer alan aktivist Yaşar Yavuz, bölgedeki son durumu ve yaşanan hak ihlallerini Yeni Şafak’a aktardı.

Zlitan bölgesine yakın bir noktada durdurulduklarını belirten Yavuz, şu ifadeleri kullandı:

"Öğle saatlerinde Trablus’tan çıktıktan sonra konvoyumuz Libya’nın Zlitan bölgesinde güvenlik güçleri tarafından durduruldu. Yüzlerce aktivist saatlerdir burada bekletiliyor. Biz aslında bu bölgeye yakın olan Zlitan’da konaklayacaktık. Ancak saatlerdir bekletiliyoruz."

Yaşar Yavuz

Güvenlik güçlerinin kendilerini oyaladığını ve pasaportlarına el koyduğunu vurgulayan Yavuz, "Biraz önce bize ‘Size yemek ikram edeceğiz, sonra da göndereceğiz’ dediler. Ama 7-8 saattir bizi burada bekletiyorlar. Üstelik pasaportlarımızı da topladılar" diyerek uluslararası kamuoyuna seslendi.

Gazze'ye insani yardım ulaştırmaktan başka hiçbir amacı olmayan 30 ülkeden yüzlerce aktivistin, Libya’daki bekleyişi ve diplomatik temasları sürüyor.

#Yaşar Yavuz
#Gazze
#Global Sumud Flotilla
#Libya
#Sumud Kara Konvoyu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bekçilik başvuruları başladı mı? EGM 2026 çarşı ve mahalle bekçisi alımı ne zaman? İşte güncellenen kriterler