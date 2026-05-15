Gazze için yola çıkan Sumud Kara Konvoyu Libya'da durduruldu: Aktivistlerin pasaportları toplandı

Gazze’deki insanlık dramına dikkat çekmek ve İsrail ablukasını delmek için dünya genelinde örgütlenen Global Sumud Filosu, deniz rotasının yanı sıra karadan başlattığı büyük yürüyüşte engellerle karşılaştı. Cezayir’den başlayarak Libya üzerinden Mısır’a ve ardından Gazze’ye ulaşmayı hedefleyen Sumud Kara Konvoyu, sabah saatlerinde Libya’nın başkenti Trablus’tan yola çıkmasının ardından Libya güvenlik güçleri tarafından durduruldu.

30 ülkeden 400 aktivist Libya'da engellendi

Türkiye, Cezayir, Tunus, Fas, ABD, Almanya, İngiltere, Çin ve Endonezya'nın da aralarında bulunduğu 30 ülkeden yaklaşık 400 aktivist, Gazze’deki sivillere ulaştırılmak üzere tıbbi malzeme, acil gıda yardımı ve konteynerlerle birlikte 15 Mayıs Cuma günü Trablus'tan hareket etti. Ancak Gazze'ye umut taşımak için yola çıkan dev kafile, öğleden sonra saat 15.00 sularında Libya güvenlik güçlerince engellendi.

Pasaportları alınan aktivistler saatlerdir bekletiliyor

Misrata’ya 74 kilometre mesafedeki Khoms (Hums) bölgesinde durdurulan konvoyun bekleyişi devam ediyor. Kara konvoyunda yer alan aktivist Yaşar Yavuz, bölgedeki son durumu ve yaşanan hak ihlallerini Yeni Şafak’a aktardı.

Zlitan bölgesine yakın bir noktada durdurulduklarını belirten Yavuz, şu ifadeleri kullandı:

"Öğle saatlerinde Trablus’tan çıktıktan sonra konvoyumuz Libya’nın Zlitan bölgesinde güvenlik güçleri tarafından durduruldu. Yüzlerce aktivist saatlerdir burada bekletiliyor. Biz aslında bu bölgeye yakın olan Zlitan’da konaklayacaktık. Ancak saatlerdir bekletiliyoruz."

Yaşar Yavuz

Güvenlik güçlerinin kendilerini oyaladığını ve pasaportlarına el koyduğunu vurgulayan Yavuz, "Biraz önce bize ‘Size yemek ikram edeceğiz, sonra da göndereceğiz’ dediler. Ama 7-8 saattir bizi burada bekletiyorlar. Üstelik pasaportlarımızı da topladılar" diyerek uluslararası kamuoyuna seslendi.