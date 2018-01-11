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İSTANBUL

Cuma mesajları: Resimli, güzel, anlamlı, kısa, güncel Cuma mesajları 12 Ocak

Güzel, anlamlı, kısa, resimli ve güncel Cuma mesajları

Yarın 12 Ocak Cuma. İslam alemi için büyük bir öneme sahip mübarek Cuma günlerinde Müslümanlar birbirlerine Cuma mesajı atarak aralarındaki bağı güçlendiriyor. Biz de sizler için güzel, anlamlı, resimli, özlü, güzel ve güncel Cuma mesajları ve dualarını derledik. Haberimizde en güncel Cuma mesajlarını bulabilirsiniz.

Haber MerkeziYeni Şafak
12 Ocak 2018 en güncel cuma mesajları...
12 Ocak 2018 en güncel cuma mesajları...

İslam alemi için büyük bir öneme sahip mübarek cuma günlerinde, Müslümanlar birbirlerine arasında dua ve iyi temennilerde bulunmak için mesaj gönderiyor. Biz de sizler için 12 Ocak'a özel güzel, anlamlı, resimli, kısa ve özlü Cuma mesajlarını derledik.

12 Ocak 2018 Cuma mesajları

Allah'ım! Sen affedicisin, Kerim'sin, affı seversin, beni affet. (Tirmizî, Deavât,84.) Hayırlı cumalar.

Allah'ım! Cehenneme götüren fitneden, cehennemin azabından, zenginliğin ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım. (Ebu Dâvûd, Vitr, 32.) Cumanız mübarek olsun.

Allah'ım! Bana kendi sevgisini ve senin yanında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver. (Tirmizî, Deavât,73.) Hayırlı cumalar…

Ya Rab, kusurumuzu affet. Bizi Kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin! Cumanız mübarek olsun.

Ey Rabbim! Evimizden bereketi, dilimizden duayı, kalbimizden senin ve Resulünün sevgisini eksik etme. Dualarımızı kabul, ömrümüzü nurlu kıl! Amin. Hayırlı cumalar.

Kısa ömrümüz ebedi cenneti hak edecek kadar bereketli olsun. Hayırlı cumalar.

Allah'ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı cumalar.

Ey Rabbim… Yalvarışım rahmetine güvenimden, her şey kudretinden, içimdeki kırık kalp Allah derken, rahmetini esirgeme üzerimizden! Amin. Hayırlı cumalar dilerim.

Selamların en güzeli sizlerin üzerinize olsun. Allah dualarımızı kabul cuma günümüzü mübarek etsin. Hayırlı cumalar.

'Ben, beni seven ümmetimi almadan cennete girmem' diyen Sevgilinin (s.a.s.) ümmeti olmanın hakkını verebilmek duası ile… Hayırlı cumalar dilerim.

Allah'ım rızkımıza bolluk, kalbimize ferahlık, ömrümüze bereket ver! Amin. Cumanız mübarek olsun…

Ey Rabbim! Şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa, nasiplenmeyi hak eden kullarından eyle bizi. Amin. Hayırlı nurlu cumalar dilerim.

Rabbim bizi özünden iman edip, gözünden düşmeyen kullarından eylesin. Hayırlı cumalar.

Allah'ım! Aklıma ilim ve hikmet; fikrime, feraset ve basiret; bedenime sıhhat ve afiyet; ruhuma da, tekamül ve metanet ihsan eyle. Cumamız mübarek olsun. Amin!

Ya Rabbi! Kıldığım namazı kabul eyle. Ahir ve akıbetimi hayır eyle. Son nefesimde Kelime-i Şehadet söylememi nasip eyle. Ölmüşlerimize af ve mağfiret eyle. Duaların geri çevrilmeyeceği bu mübarek günde Rabbim dualarımızı kabul etsin. Bizleri rahmetinden mahrum bırakmasın İnşallah. Hayırlı cumalar...

En güzel, resimli cuma mesajları...

Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı cumalar dilerim.

Allah'ım! Senden bu günün ve yarının bildiğim ve bilmediğim ne kadar hayır varsa hepsinden isterim. Senden cenneti ve cennete yaklaştıracak söz ve amelleri isterim. Cumanız mübarek olsun.

Kusursuz bir dost ararsan bir ömür biter, insana ancak Allah ve Resulü yeter. Cumanız mübarek olsun.

Bu mübarek cuma günü hürmetine evlerimizi aşsız, kalplerimizi aşksız, dillerimizi duasız bırakma Allah'ım! Evlatlarımızı hayırlı, bedenimizi sağlıklı, işlerimizi başarılı kıl. Fakirlere yardım et, zalimlere fırsat verme Ya Rab! Hayırlı cumalar dilerim.

Allah'ım! Dillere destan, yüreklere ferahlık olan merhametin ile günahlarımızı affeyle. Amin! Tüm müslümanların cuması mübarek olsun. Hayırlı, bereketli, huzurlu ve sağlık dolu günler dilerim.

Şükür ki; karanlığı aşan, Cuma'ya ulaşan dualarımız var. Hayırlı cumalar.

Allah'ım, 'kin, kibir ve kim ne der' hastalıklarından sana sığınırım. Bu güzel cuma gününü senin rızan için sevgi ve muhabbet içinde geçirmeyi nasip eyle. Amin. Cumamız mübarek olsun.

Ey Rabbim! Yalvarışım rahmetine güvenimden, her şey kudretinden, içimdeki kırık kalp Allah derken, rahmetini esirgeme üzerimizden. Amin! Hayırlı cumalar dilerim.

Resimli en güzel cuma mesajları

Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabi ki bizleri. Hayırlı cumalar dilerim.

Bir gül kurur, kalpteki sevgi kurumaz. Yağan yağmur durur, gönüldeki fırtına durmaz. Her şey unutulur ama sevilen insanlar unutulmaz. Hayırlı cumalar…

En güzel Cuma mesajları
FOTOĞRAF30
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En güzel Cuma mesajları
Title
En güzel Cuma mesajları
Title
En güzel Cuma mesajları
Title
En güzel Cuma mesajları
Title
En güzel Cuma mesajları
Title
En güzel Cuma mesajları
Title
En güzel Cuma mesajları
Title
En güzel Cuma mesajları
Title
En güzel Cuma mesajları
Title
En güzel Cuma mesajları
Title
En güzel Cuma mesajları
Title
En güzel Cuma mesajları
Title
En güzel Cuma mesajları
Title
En güzel Cuma mesajları
Title
En güzel Cuma mesajları
Title
En güzel Cuma mesajları
Title
En güzel Cuma mesajları
Title
En güzel Cuma mesajları
Title
En güzel Cuma mesajları
Title
En güzel Cuma mesajları
Title
En güzel Cuma mesajları
Title
En güzel Cuma mesajları
Title
En güzel Cuma mesajları
Title
En güzel Cuma mesajları
Title
En güzel Cuma mesajları
Title
En güzel Cuma mesajları
Title
En güzel Cuma mesajları
Title
En güzel Cuma mesajları
Title
En güzel Cuma mesajları
Title
En güzel Cuma mesajları
En güzel Cuma mesajları
Müslümanlar için büyük bir öneme sahip olan bu mübarek Cuma gününde camiler dolup taşacak. Cuma gününde, sizin için derlediğimiz resimli mesajları sevdiklerinizle paylaşabilir ve onlara iyi dilekler de bulunabilirsiniz.
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