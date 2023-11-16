Haliliye’de kadınlara pozitif ayrımcılık

Haliliye Belediyesi Başkanı Mehmet Canpolat
Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatları ile hayatın her alanında kadınların yanında olan Haliliye Belediyesi, kadınlara yönelik pozitif ayrımcılıklarını hizmete sunduğu merkezler ile devam ettiriyor.
Bünyesindeki Milletevleri ile kadınlara yönelik meslek edindirme ve hobi kurslarını hizmete sunan Haliliye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, kadınlara hem meslek öğrenecekleri hem de zaman geçirecekleri yeni yaşam alanları sunuyor. Ahmet Yesevi, Süleymaniye ve Sırrın Milletevindeki el sanatları, dikiş nakış, kuaför, okuma yazma, bilgisayar ve Kur’an-ı Kerim kurslarına katılan kadınlara, usta öğreticiler tarafından teorik ve uygulamalı eğitimler veriliyor.
Anneler eğitimde çocuklar kreşte
Kadınların yoğun ilgi gösterdiği bu kurslara çocuklarıyla katılan anneler ise çocuklarını kreşe bırakmanın rahatlığını yaşıyor. Kreş hizmetinin sunulduğu Milletevlerinde; annelerin kurslardan aldıkları eğitimlerle meslek öğrenerek aile ekonomilerine katkı sunduklarını ifade eden Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, her zaman kadınların yanında olduklarını kaydetti.
Başkan Canpolat: Hanımlar her zaman başımızın tacı
Milletevlerinin yanı sıra, Hanımlar Konağı ile kadınlara spor yapabilecekleri yeni ortamların sunulduğunu kaydeden Başkan Mehmet Canpolat, açıklamalarına şöyle devam etti:
Belediye bünyesindeki faaliyetlerden yararlanan kadınlar ise hem ev ekonomisine katkı sağladıklarını hem de kaliteli zaman geçirdiklerini ifade ederek, sunulan imkanlar dolayısıyla Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a ve Haliliye Belediyesine teşekkürlerini iletti.