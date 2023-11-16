Haliliye’de kadınlara pozitif ayrımcılık

“Milletevleri başlığı altın birçok Millletevini, Haliliye ilçemizde vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Şu anda Sırrın, Süleymaniye ve Ahmet Yesevi Milletevleri dahil olmak üzere birçok noktada şu anda hizmet vermekteyiz. Hanım kardeşlerimiz Milletevlerimize geldikleri zaman dikiş-nakış, el sanatları, kuaför, okuma-yazma, bilgisayar, Kur-an’ı Kerim kurslarıyla birlikte bir şeyler öğrenmeleri, çocuklarının da geleceğe yönelik olarak gelişmeleri adına Milletevlerimizdeki faaliyetlerimiz devam ediyor. Hanım kardeşlerimiz bizim atölyelerimizde öğrenmiş oldukları kurs merkezlerindeki el becerileriyle birlikte ailelerinin ekonomilerine de katkıda bulunuyorlar. Bunun da mutluluğunu yaşadığımızı ifade etmek isteriz”