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Haliliye’de kadınlara pozitif ayrımcılık

Haliliye Belediyesi bünyesindeki Milletevleri ve Hanımlar Konağı ile kadınlara pozitif ayrımcılık sağlandığını ifade eden Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, kurslarla ile bir yandan kadınların meslek öğrendiğini, çocuklarının ise kreş hizmetiyle geleceğe hazırlandıklarını ifade etti. Başkan Mehmet Canpolat, “Hanımlarımız, kadınlarımız her zaman başımızın tacı. Onlar bizlere emanet” dedi.

17:42 - 16/11/2023 Perşembe
Güncelleme: 17:59 - 16/11/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Haliliye Belediyesi Başkanı Mehmet Canpolat

Haliliye Belediyesi Başkanı Mehmet Canpolat

Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatları ile hayatın her alanında kadınların yanında olan Haliliye Belediyesi, kadınlara yönelik pozitif ayrımcılıklarını hizmete sunduğu merkezler ile devam ettiriyor.


Bünyesindeki Milletevleri ile kadınlara yönelik meslek edindirme ve hobi kurslarını hizmete sunan Haliliye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, kadınlara hem meslek öğrenecekleri hem de zaman geçirecekleri yeni yaşam alanları sunuyor. Ahmet Yesevi, Süleymaniye ve Sırrın Milletevindeki el sanatları, dikiş nakış, kuaför, okuma yazma, bilgisayar ve Kur’an-ı Kerim kurslarına katılan kadınlara, usta öğreticiler tarafından teorik ve uygulamalı eğitimler veriliyor.



Anneler eğitimde çocuklar kreşte

Kadınların yoğun ilgi gösterdiği bu kurslara çocuklarıyla katılan anneler ise çocuklarını kreşe bırakmanın rahatlığını yaşıyor. Kreş hizmetinin sunulduğu Milletevlerinde; annelerin kurslardan aldıkları eğitimlerle meslek öğrenerek aile ekonomilerine katkı sunduklarını ifade eden Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, her zaman kadınların yanında olduklarını kaydetti.


“Hanım kardeşlerimizin kurslarımızla birlikte bir şeyler öğrenmeleri, çocuklarının da geleceğe yönelik olarak gelişmeleri adına faaliyetlerimiz devam ediyor” diyen Başkan Mehmet Canpolat,
“Milletevleri başlığı altın birçok Millletevini, Haliliye ilçemizde vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Şu anda Sırrın, Süleymaniye ve Ahmet Yesevi Milletevleri dahil olmak üzere birçok noktada şu anda hizmet vermekteyiz. Hanım kardeşlerimiz Milletevlerimize geldikleri zaman dikiş-nakış, el sanatları, kuaför, okuma-yazma, bilgisayar, Kur-an’ı Kerim kurslarıyla birlikte bir şeyler öğrenmeleri, çocuklarının da geleceğe yönelik olarak gelişmeleri adına Milletevlerimizdeki faaliyetlerimiz devam ediyor. Hanım kardeşlerimiz bizim atölyelerimizde öğrenmiş oldukları kurs merkezlerindeki el becerileriyle birlikte ailelerinin ekonomilerine de katkıda bulunuyorlar. Bunun da mutluluğunu yaşadığımızı ifade etmek isteriz”
sözlerine yer verdi.

Başkan Canpolat: Hanımlar her zaman başımızın tacı

Milletevlerinin yanı sıra, Hanımlar Konağı ile kadınlara spor yapabilecekleri yeni ortamların sunulduğunu kaydeden Başkan Mehmet Canpolat, açıklamalarına şöyle devam etti:

“Pozitif ayrımcılık niteliğinde hanım kardeşlerimize Hanımlar Konağı başlığı altında ve bu seçim öncesi projelerimizden birisiydi. İpekyol ve Osmangazi Hanımlar Konağı olarak içerisinde fitness salonlarının olduğu, diyetisyen kardeşlerimiz eşliğinde sporlarını yapabildiği, kafeterya hizmetinin verildiği, atölyelerin yer aldığı, ahşap atölyesi, trikotaj, dikiş-nakış atölyesi dahil olmak üzere burada hizmete devam ediyoruz. Hanımlarımız, kadınlarımız her zaman başımızın tacı. Onlar bize emanetler, bizler de onlara emanetiz.”

Belediye bünyesindeki faaliyetlerden yararlanan kadınlar ise hem ev ekonomisine katkı sağladıklarını hem de kaliteli zaman geçirdiklerini ifade ederek, sunulan imkanlar dolayısıyla Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a ve Haliliye Belediyesine teşekkürlerini iletti.

#Şanlıurfa
#Haliliye Belediyesi
#Mehmet Canpolat
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