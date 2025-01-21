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Hamas 4 İsrailli için 200 Filistinlinin serbest bırakılmasını talep ediyor

Hamas 4 İsrailli için 200 Filistinlinin serbest bırakılmasını talep ediyor

12:4221/01/2025, mardi
AA
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Hamas geçtiğimiz günlerde 3 İsrailli esiri Kızılhaç ekiplerine teslim etmişti
Hamas geçtiğimiz günlerde 3 İsrailli esiri Kızılhaç ekiplerine teslim etmişti

Hamas yetkilisi Nahid el-Fahuri, önümüzdeki günlerde İsrailli 4 esir kadın askerin karşılığında, müebbet hapis cezasına çarptırılmış 200 Filistinli'nin serbest kalmasını beklediklerini belirtti.

Hamas'a bağlı Esirler Enformasyon Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre Fahuri, Filistinli direniş gruplarının İsrail'le vardığı ateşkes ve esir takası anlaşmasının birinci aşamasının ikinci etabının 25 Ocak Cumartesi günü başlayacağını belirtti.


Fahuri, Gazze'de tutulan İsrailli esirlerden serbest bırakılacak isimlerin karşı tarafa iletileceğini aktararak buna karşı Tel Aviv'in de serbest bırakılacak Filistinli tutukluların listesini kendilerine sunacağına işaret etti.

Tarafların karşılıklı sunacağı listeler doğrultusunda 26 Ocak Pazar günü takasın gerçekleşeceğini vurgulayan Fahuri, "Anlaşmaya göre İsrailli her kadın veya erkek askere karşı 30'u müebbet hapis cezasına çarptırılmış 50 Filistinli tutuklu serbest kalacak." ifadelerini kullandı.


Fahuri, Filistinli direnişçilerin İsrailli 4 esir kadın askerin ismini sunması halinde 120'si müebbet hapis cezasına çarptırılmış 200 Filistinli tutuklunun serbest kalacağına dikkati çekti.


İsrailli kadın askerlerin sayısında düşüşün olması halinde Filistinli tutukluların sayısında da düşüş olacağını kaydeden Fahuri, İsrail hapishanelerinden özgür kalacak bazı esirlerin Mısır'a gidebileceği bilgisini paylaştı.


İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması


Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girdi. Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde, İsrailli 33 esir ve 1900'ün üzerinde Filistinli esir serbest bırakılacak.


Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, anlaşmanın birinci aşaması kapsamında 3 İsrailli kadını Kızılhaç ekibine teslim etti.

İsrail hapishanelerinde tutulan 90 Filistinli de işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ofer Askeri Cezaevinden serbest bırakıldı.




#gazze
#Hamas
#İsrail

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