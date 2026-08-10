8 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranıyordu: Uyuşturucu firarisi yakalandı
16:27, 10/08/2026, Pazartesi
IHA
Uyuşturucu ticaretinden 8 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ’uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti’ suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan kişiyi yakaladı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ’uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti’ suçundan hakkında 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan ve aranan kişi yakalandı.
Yakalanan kişi, işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.
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