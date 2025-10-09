Hamas kabul etti: Gazze'de tam ateşkes sağlandı

Hamas, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Anlaşmasını kabul etti. Kararı duyuran Trump, "İsrail ve Hamas’ın, Barış Planımızın ilk aşamasını resmen imzaladığını duyurmaktan büyük gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı. Trump, arabulucu Türkiye'ye de teşekkür etti.
Gazze’de uzun süredir devam eden soykırımın ardından, taraflar arasında kapsamlı bir ateşkes anlaşmasına varıldı.
Hamas’ın, ABD Başkanı Donald Trump’ın sunduğu anlaşma planını kabul ettiği bildirildi.
İmzalar bugün
Hamas kaynaklarının Al Mayadeen’e yaptığı açıklamaya göre, imzaların bugün Mısır’ın başkenti Kahire’de atılması bekleniyor.
Ateşkes anlaşması; ABD, Mısır, Katar ve Türkiye’nin garantörlüğünde, savaşın yeniden başlamasını engelleyecek maddeler içeriyor. Tarafların anlaşma koşullarına sadık kalması durumunda, bölgede kalıcı bir sükunetin sağlanması hedefleniyor.
Trump duyurdu: “Kalıcı barış için ilk adım atıldı”
İbrahim Kalın da görüşmelerde
Anlaşmanın tamamlanması sonrasında, barışı sağlayan heyetler birbirini tebrik etti. Görüşmelerde, Türkiye'yi temsilen MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.
Trump'ın 20 maddelik Gazze planı
ABD Başkanı Trump, 20 maddelik Gazze planının kabul edilmesi halinde savaşın sona ereceğini, İsrail’in kademeli olarak Gazze’den çekileceğini, Hamas’ın rol almadığı yeni bir sürecin başlayacağını ve tüm esirlerin serbest kalacağını vadetmişti.
"Halkımızın fedakarlıklarının boşa gitmeyecek"
Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına varıldığını doğrulayan Hamas; Türkiye, Katar ve Mısır ile ABD Başkanı Donald Trump’ın çabalarını takdirle karşıladığını duyurdu.
Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Filistinli gruplarla yürütülen ciddi müzakerelerin ardından Gazze'de ateşkes anlaşmasına varıldığı doğrulandı.
Açıklamada, "Hamas, Gazze'ye yönelik savaşın sona erdirilmesini, işgalcilerin çekilmesini, yardımların girişini ve esir takasını öngören bir anlaşmaya varıldığını duyurur." ifadeleri yer aldı.
Arabuluculara teşekkür edilen açıklamada, "Katar, Mısır ve Türkiye'deki arabulucu kardeşlerimizin çabalarını büyük bir takdirle karşılıyoruz. Ayrıca, savaşın nihai olarak sona ermesini ve işgalci İsrail'in Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesini hedefleyen ABD Başkanı Donald Trump'ın çabalarını da takdir ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.
"Halkımızın fedakarlıklarının boşa gitmeyeceğini, verdiğimiz söze sadık kalacağımızı ve halkımızın özgürlük, bağımsızlık ve kendi kaderini tayin etme hakkı gibi ulusal haklarından vazgeçmeyeceğimizi vurguluyoruz."