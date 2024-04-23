Hasan Kılıç Hocaefendi son yolculuğuna uğurlandı

İsmailağa Cemaati'nin 94 yaşındaki manevi lideri Hasan Kılıç Hocaefendi Hakk'ın rahmetine kavuştu. İsmailağa Cemaati'nden yapılan açıklamada, "Şeyhimiz Hasan Efendi Hazretlerimiz Rahmet-i Rahmân'a kavuşmuştur. Ümmet-i Muhammed'in başı sağ olsun!" ifadelerine yer verildi.

Cenazesi Sakızağacı Şehitliği'nde toprağa verilecek

Hasan Kılıç Hocaefendi'nin cenaze namazı, Fatih Camii’nde kılındı. Cenazesi, Sakızağacı Şehitliği’nde toprağa verilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da cenazede

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsmailağa cemaatinin vefat eden manevi önderi Hasan Efendi’nin cenaze namazına katılmak için Fatih Camii’ne geldi.

İsmailağa Cemaati'nin yeni manevi lideri belli oldu

İsmailağa Camii imamı Salih Topçu, İsmailağa Cemaati'nin manevi lideri olarak Fikri Doğan'ın tayin edildiğini açıkladı.

HASAN KILIÇ EFENDİ'YE VEDA



Salih Topçu Hoca Efendi: Cemaatimiz üzerinde bazı hesaplar yapıldı. Hocalarımız şehit edildi ama cemaatimiz sükunetini hiçbir zaman kaybetmedi. Hasan Hoca Efendi'nin tensibiyle camiamızın başında Ahmed Fikri Doğan Hocamız olacaktır. pic.twitter.com/6KYlM4lzje — TVNET (@tvnet) April 23, 2024

Yemenli alim Abdülmecid Zindani'nin de cenaze namazı kılındı

Dün vefat eden Yemenli alim Abdülmecid Zindani de Hasan Efendi ile birlikte Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazı ile ebediyete uğurlandı.

Hasan Efendi ve Yemenli alim Abdülmecid Zindani

Mahmud Efendi'yle dünürdü

İsmailağa Cemaati'nde Mahmud Ustaosmanoğlu'nun vefatı sonrası yerine geçen Hasan Kılıç, 1929'da Trabzon Dernekpazarı'nda dünyaya geldi. Hafızlığını küçük yaşta tamamlayan Kılıç, daha sonra Of’ta Çalekli Hacı Dursun Efendi’den Arapça ve İslâmî ilimler eğitimi aldı. Çocukluklarında talebe arkadaşı olduğu, İsmailağa Cemaati’nin 2022 yılında vefat eden manevi önderi Mahmud Efendi’nin daveti ile 1954 yılında Fatih’in Atikali semtindeki Kumrulu Mescid’de göreve başlayan Hasan Kılıç Hoca, emekli olana kadar burada görev yaptı. Kendisi uzun yıllar İsmailağa Cemaati'nde talebe yetiştirdi. Mahmud Efendi ile dünür de olan Kılıç, uzun yıllar İsmailağa’daki hocalardan teşekkül ettirilen on kişilik heyetin başkanlığını yürüttü.

'Ak pak hoca' derdi

Mahmud Efendi’nin yanında bulunan hocalara hoşlanacakları isimlerle hitap ettiği biliniyordu. Mahmud Efendi, vekili Hasan Efendi’yi de “Ak pak Hoca” diye tasvir ederdi. Hasan Kılıç Hocaefendi’nin sakalları bembeyazdı. Cemaate yakın isimler Hasan Efendi’yi, "Şeyhimiz neden ‘Ak Pak Hoca’ demiştir bilemem. Lakin Hasan Efendi Hocamız sakalları gibi çok temiz, tertemiz bir kişiliktir. Mahmud Efendi Şeyhimiz ne dediyse odur” diyerek anlatıyordu.

'Bana bir şey olursa vekilim Hasan Efendi'dir'

Merhum Mahmud Ustaosmanoğlu Efendi 2005 yılında Fatih Çarşamba’dan ayrılınca, yakın çevresine ve evlatlarına “Bana bir şey olursa vekilim Hasan Efendi’dir” şeklindeki vasiyeti üzerine, Hasan Efendi’nin İsmailağa Cemaati’nin yeni önderi olduğunu Mahmud Efendi’nin oğlu tarafından cenaze namazında ilan edilmişti.

Hasan Kılıç Hocaefendi'nin vefatı sonrası çok sayıda isim taziye mesajı paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün vefat haberini derin bir teessürle öğrendiğim, son devrin manevi liderlerinden Hasan Kılıç Hocaefendiye Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Merhum Hasan Efendi ile kısa bir süre önce yüz yüze görüşmüş, kendisinin hayır duasını almıştık. Rabbim, ruhunu şad, mekanını cennet eylesin diyorum. Kıymetli hocamızın ailesine, yakınlarına, talebelerine ve tüm İsmailağa camiasına başsağlığı diliyorum.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: İslam’ın nesiller boyu yaşanması yolunda binlerce talebe yetiştiren, ilim ve irfan yolunun mümtaz şahsiyetlerinden edep ve güzel ahlak timsali Hasan Kılıç Hocaefendi’nin vefatından derin bir teessür duydum. Kendisine yüce Allah’tan rahmet, ailesine ve İsmailağa camiasına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Mutasavvıf, alim, arif Hasan Kılıç Hocaefendi'ye Cenab-ı Allah'tan rahmet; ailesine, talebelerine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Ülkemizin manevi büyüklerinden, İslam yolunda çok sayıda talebe yetiştiren Hasan Kılıç Hocaefendiye Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet, makamı âli olsun.

Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Âlimin ölümü, âlemin ölümü gibidir. Muhterem ilim adamı, mutasavvıf, Hasan Kılıç Hocaefendi’nin vefatını teessürle öğrendim. Manevî hayatımıza, irfanımıza katkısı büyüktür. Hocamıza Cenab-ı Hak’tan rahmet, ailesi, sevenleri, bağlıları ve ilim/tasavvuf dünyamıza başsağlığı ve sabr-ı cemil diliyorum.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: “İnnâ lillahi ve innâ ileyhi râciûn”. Rahmet-i Rahman’a kavuşan, Ülkemizin manevi önderlerinden Hasan Efendi Hoca’ya Yüce Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları, talebeleri ve İsmailağa camiasına mensup kardeşlerimize başsağlığı-sabır diliyorum.

HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu: Ömrünü ilme ve irşad faaliyetlerine vakfeden İsmailağa Cemaatinin Şeyhi Hasan Kılıç Hocaefendi’nin vefat haberini büyük bir teessürle öğrendim. Merhuma Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, talebelerine ve tüm sevenlerine sabr-ı cemil diliyorum. Mekânı cennet olsun.

İHH Başkanı Bülent Yıldırım: Ülkemizin manevi değerlerinden, ömrünü ümmete hizmetle geçirmiş muhterem Hasan Kılıç Hocaefendi’ye Allah'tan rahmet, ailesi ve tüm İsmailağa Camiasına başsağlığı diliyorum.







