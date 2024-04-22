İsmailağa Cemaati'nin manevi lideri Hasan Efendi vefat etti

Mahmud Efendi Hazretleri, Rabbine uğurlanırken cenazeye akın eden yüz binlerin aklının bir kenarında şu samimi soru vardı: Bundan sonra İsmailağa Cemaati’ne manevi önderliği kim yapacak? Aslında bu soru bir süredir hem dillendiriliyor hem de yanıtı aranıyordu. Zaman zaman çeşitli fitneler de ortaya çıktı. Bazı çekişmeler yaşandı. Ya da böyle bir görüntü ortaya çıktı. Kimse çıkıp "vekil benim" demedi ama bazı isimler dillendirildi, etrafında toplanıldı. Bilinen vekil ise Hasan Kılıç Efendi’ydi. Sadece