İsmailağa Cemaati'nin manevi lideri Hasan Efendi vefat etti

Önceki gün hastaneye kaldırılan İsmailağa Cemaati'nin 94 yaşındaki manevi lideri Hasan Kılıç bugün vefat etti.
İsmailağa Cemaati'nden yapılan açıklamaya göre, "Şeyhimiz Hasan Efendi Hazretlerimiz (Kuddise Sirruhû) rahmet-i Rahmân'a kavuşmuştur. Ümmet-i Muhammed'in başı sağ olsun!" ifadelerine yer verildi.
Kılıç'ın cenazesinin yarın (23 Nisan Salı) ikindi namazını müteakip Fatih Camii'nden kaldırılacağı ve Sakızağacı Şehitliği'nde toprağa verileceği ifade edildi.
HASAN KILIÇ KİMDİR?
Hasan Kılıç Hoca 1929 yılında Trabzon Dernekpazarı’nda dünyaya geldi. Hafızlığını küçük yaşta tamamlayan Kılıç, daha sonra Of’ta Çalekli Hacı Dursun Efendi’den Arapça ve İslâmî ilimler eğitimi aldı. Çocukluklarında talebe arkadaşı olduğu, İsmailağa Cemaati’nin 2022 yılında vefat eden manevi önderi Mahmud Efendi’nin daveti üzerine 1954 yılında Fatih’in Atikali semtindeki Kumrulu Mescid’de göreve başlayan Hasan Kılıç Hoca, emekli olana kadar burada görev yaptı.
Mahmud Efendi ile dünür de olan Kılıç, uzun yıllar İsmailağa’daki hocalardan teşekkül ettirilen on kişilik heyetin başkanlığını yürüttü.