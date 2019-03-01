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ANKARA

Son dakika: ​Hava Kuvvetleri'nde FETÖ operasyonu

Hava Kuvvetleri'nde FETÖ operasyonu

FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturmada hakkında gözaltı kararı verilen 9 şüpheliden 6'sı gözaltına alındı. Operasyonda 6 zanlı yakalandı.Gözaltı kararı verilen şüphelilerden 4'ünün meslekten ihraç edildiği, 5'inin ise açığa alınan muvazzaf personel olduğu öğrenildi.

Haber Merkezi AA
FETÖ mensupları polislerce emniyete götürülürken. Fotoğraf: Arşiv.
FETÖ mensupları polislerce emniyete götürülürken. Fotoğraf: Arşiv.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 9 zanlıdan 6'sı yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının gözaltı kararının ardından harekete geçen Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 6 zanlı yakalandı.Gözaltı kararı verilen şüphelilerden 4'ünün meslekten ihraç edildiği, 5'inin ise açığa alınan muvazzaf personel olduğu öğrenildi.

Firari zanlıların yakalanması amacıyla operasyonların sürdüğü belirtildi.

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