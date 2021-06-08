Gündem HDPye yeniden kapatma davası açılmasına Kılıçdaroğlundan ilk yorum Kabul etmiyoruz
POLİTİKA

HDP’ye yeniden kapatma davası açılmasına Kılıçdaroğlu’ndan ilk yorum: Kabul etmiyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yargıtay'ın HDP'nin kapatılması istemiyle yeniden dava açmasını doğru bulmadıklarını ve kabul etmediklerini söyledi. Kılıçdaroğlu, davayı gündemin değiştirilmesine yönelik bir adım olarak gördüklerini belirterek "Şiddet uyguluyorsa kapatın, eyvallah. Partinin yöneticileri ellerine silah alıp ortalıkta geziyorsa zaten savcı harekete geçer" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
HDP’ye yeniden kapatma davası açılmasına Kılıçdaroğlu’ndan ilk yorum: Kabul etmiyoruz
Kemal Kılıçdaroğlu

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP’nin kapatılması istemiyle yeniden dava açtı. Anayasa Mahkemesi’ne gönderilen 850 sayfalık iddianamede, yaklaşık 500 partili hakkında siyasi yasak istenirken, partinin banka hesabına tedbir koyulması da talep edildi.

"Kapatma davasını doğru bulmuyoruz"

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP'nin kapatılmasına yönelik açılan yeni davaya ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kabul etmediklerini ve doğru bulmadıklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Parti kapatılınca hiçbir sonuç elde edilemedi bugüne kadar. Düşünceler özgürce ifade edilmeli. Partilerin kapatılmasına yönelik hiçbir eylemi doğru bulmuyoruz, kabul etmiyoruz. Şiddet, baskı uyguluyorsa kapatın, eyvallah. Partinin yöneticileri ellerine silah alıp ortalıkta geziyorsa zaten savcı harekete geçer" dedi.

Davayla gündem değiştirilmek isteniyor

Kılıçdaroğlu ayrıca, birçok konu için kullandığı "gündem değiştirmek istiyorlar" söylemini tekrarlayarak HDP'ye kapatma davasının da gündemin değiştirilmesine yönelik olduğunu savundu.

HDP’ye yeniden kapatma davası: Banka hesaplarına tedbir talep edildi
GÜNDEM
HDP’ye yeniden kapatma davası: Banka hesaplarına tedbir talep edildi
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