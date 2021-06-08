HDP’ye yeniden kapatma davası açılmasına Kılıçdaroğlu’ndan ilk yorum: Kabul etmiyoruz

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP’nin kapatılması istemiyle yeniden dava açtı. Anayasa Mahkemesi’ne gönderilen 850 sayfalık iddianamede, yaklaşık 500 partili hakkında siyasi yasak istenirken, partinin banka hesabına tedbir koyulması da talep edildi.

"Kapatma davasını doğru bulmuyoruz"

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP'nin kapatılmasına yönelik açılan yeni davaya ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kabul etmediklerini ve doğru bulmadıklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Parti kapatılınca hiçbir sonuç elde edilemedi bugüne kadar. Düşünceler özgürce ifade edilmeli. Partilerin kapatılmasına yönelik hiçbir eylemi doğru bulmuyoruz, kabul etmiyoruz. Şiddet, baskı uyguluyorsa kapatın, eyvallah. Partinin yöneticileri ellerine silah alıp ortalıkta geziyorsa zaten savcı harekete geçer" dedi.

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Davayla gündem değiştirilmek isteniyor

Kılıçdaroğlu ayrıca, birçok konu için kullandığı "gündem değiştirmek istiyorlar" söylemini tekrarlayarak HDP'ye kapatma davasının da gündemin değiştirilmesine yönelik olduğunu savundu.