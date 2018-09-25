Gündem Her gün tecavüzden artan infazlar PKK elebaşlarını birbirine düşürdü
HAKKÂRİ

Her gün tecavüzden artan infazlar PKK elebaşlarını birbirine düşürdü

Güvenlik güçlerinin terörle mücadelede hız kesmeden devam eden operasyonların ardından PKK'dan kopuşların arttığı, birçok teröristin örgütten kaçtığı, örgüt içindeki kavgaların telsiz konuşmalarına yansıdığı bilgisine ulaşıldı. Teröristlerin telsiz konuşmalarındaki ifadelerinde taciz ve tecavüzle infazların her geçen gün arttığı ifadeleri dikkat çektiği belirtildi.

Haber Merkezi AA
PKK'lı teröristler birbirine düştü
PKK'lı teröristler birbirine düştü

Güvenlik güçleri Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalındaki Buzul Dağları'nda operasyonlarını sürdürüyor. Komandolar 3 bin 715 metre rakımda gerçekleştirdikleri operasyonda bölücü terör örgütü üyelerince kullanılan çok sayıda sığınak ve barınak ile buralara yerleştirilen yaşam malzemeleri buldu. Operasyon nedeniyle teröristlerin bölgeden yemeklerini dahi bırakarak kaçtıkları belirlenirken bir kısım mağaraların tünellerle birbirine bağlandığı tespit edildi.

Örgüt yöneticileri birbirine düştü

Söz konusu barınak ve mağaralarla yaşam malzemelerini imha eden güvenlik güçlerinin operasyonları aralıksız devam ediyor.

Güvenlik kaynakları, operasyonlar sonucu örgütün hareket imkanının gittikçe azaldığını ve terör örgütünün Kandil’deki elebaşları dahil, sözde yönetici durumdaki teröristlerin örgüte sözlerini geçirememeye başladığını ifade etti.
  • Bölücü terör örgütünden kopuşların arttığı, birçok teröristin örgütten kaçtığı belirtilirken terör örgütü içindeki kavgaların telsiz konuşmalarına yansıdığı, teröristlerin ifadelerinde ise taciz ve tecavüzle infazların her geçen gün arttığı bilgisine yer verildiğini belirtildi.
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