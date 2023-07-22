HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı binasına bıçaklı saldırı: İl başkanı yaralandı il sekreteri öldü

Adana HÜDA PAR İl Başkanlığı binasına saldırı düzenlendi.
Olay, saat 17.00 sıralarında Seyhan ilçesindeki HÜDA PAR İl Başkanlığı binasında meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi, il binasına girerek HÜDA PAR Adana İl Başkanı Salih Demir ile il sekreteri Sacit Pişkin'e yönelik bıçaklı saldırı düzenledi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
İl başkanı Salih Demir ile il sekreteri Sacit Pişkin, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan İl Sekreteri Sacit Pişkin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Şüpheli ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK'TEN SALDIRIYA KINAMA
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, HÜDA PAR Adana İl Binası’na yapılan saldırıyı kınadı.
AK Parti Sözcü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak saldırıyı kınadı ve başsağlığı diledi. Sözcü Çelik, paylaşımında, “HÜDAPAR Adana İl Başkanı Salih Demir ve İl Sekreteri Sacit Pişgin’i hedef alan vahşi saldırıyı lanetliyoruz. Saldırıda hayatını kaybeden Sacit Pişgin’e Yüce Allah’tan rahmet, yaralı Salih Demir’e acil şifalar diliyoruz. Güvenlik güçlerimiz faili derhal yakalamış olup tahkikatı derinlemesine yürütmektedir. Siyaseti hedef alan şiddetin üzerine gidilecek; hadise her yönüyle aydınlatılacaktır. HÜDAPAR camiasına taziyelerimizi iletiyoruz” ifadelerini kullandı.
ADALET BAKANI TUNÇ: GEREKLİ ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “HÜDA-PAR Adana İl Başkanı Sn. Salih Demir ve İl Sekreteri Sn. Sacit Pişgin’e İl Binasında gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyorum. Saldırı sonucu hayatını kaybeden Sacit Pişgin’e Allah’tan rahmet, tedavisi devam eden Salih Demir’e Allah’tan acil şifalar diliyorum. Saldırı ile ilgili olarak Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca gerekli adli soruşturma başlatılmış olup bir şahıs gözaltına alınmıştır. Menfur saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması için soruşturma devam etmektedir. Merhumun ailesine ve HÜDA PAR teşkilatına başsağlığı diliyorum.” ifadelerine yer verdi.