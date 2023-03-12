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Gündem

HÜDA PAR Erdoğan’ı destekleyecek

Deprem ve seçim gündemiyle toplanan HÜDA PAR’dan Cumhur İttifakı’na destek çıktı. HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, “2023 seçiminde Cumhur İttifakı adayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleme kararı aldık” dedi. Yeniden Refah ve Anavatan'ın da Erdoğan'ı desteklemesi bekleniyor.

Resul Ekrem Şahan
04:00 . 12/03/2023 Pazar
Yeni Şafak
HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriye Yapıcıoğlu.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriye Yapıcıoğlu.

Seçim tarihinin resmileşmesiyle partiler arası ziyaretler arttı. Cumhur İttifakı ortaklarından AK Parti ve MHP tüm olasılıkları gündeme alıyor. Buna göre seçimlerde nasıl bir yol izleneceğine karar verilecek. Hangi illerde ortak liste, hangi illerde ayrı liste çıkarılırsa seçimden en iyi sonucun elde edileceğine yönelik değerlendirmeler yapılıyor. AK Parti ve MHP’nin en az 10 ilde ortak listeyle seçime gidebileceği belirtiliyor. AK Parti ve MHP arasında ittifak protokolünün güncellenmesi de gündemde. AK Parti ile BBP arasındaki görüşmeler de sürüyor. Seçime kendi amblemiyle girme noktasında BBP’de değerlendirmeler sürüyor. Bu hafta Cumhur İttifakı’nın genişleyip genişlemeyeceği de belli olacak.

YENİDEN REFAH OLUMLU

AK Parti ve Yeniden Refah Partisi arasındaki görüşmede herhangi bir pazarlık masaya gelmedi. Yeniden Refah, parti prensiplerini yüzeysel olarak AK Parti kanadına iletti. Konu dünkü il başkanları toplantısında değerlendirildi. Görüşme olumlu seyir halinde ilerliyor. Fatih Erbakan’ın kararını bu hafta açıklaması bekleniyor.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal’ın Erdoğan’la görüşeceği ileri sürüldü, ancak görüşme olmadı. DSP dün parti meclisini topladı. Seçimlere katılma kararı alındı. DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, bugüne kadar herhangi bir ittifak ile görüşmediklerini söyledi.

TEKLİF GELİRSE GÖRÜŞECEĞİZ

İttifaka katılacağı konuşulan bir diğer parti de Anavatan. AK Parti ile Anavatan arasında alt düzeyde temaslar yürütülüyor. Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, parti yetkilileriyle istişare toplantısı gerçekleştirdi. Çelebi, ilerleyen süreçte ittifak görüşmeleri yapılacağını söyledi: “Bizim Millet İttifakı’yla ilgili düşüncelerimiz başından beri belli. 13 aydır altın günü yapar gibi ittifak toplantısı yapıyorlar. Kendi aralarında dahi bir mutabakata varamadılar. Masanın bacakları da kırıldı. Olumlu bir teklif gelirse Cumhur İttifakı’yla görüşeceğiz.”

HÜDA PAR: Seçimde Erdoğan’ı destekleyeceğiz

HÜDA PAR başkanlık divanı, deprem ve seçim gündemiyle toplandı. HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, toplantıdan sonra açıklama yaptı. Yapıcıoğlu, başkanlık divanında daha önce yetkili kurullar, il ve ilçe teşkilatları ile yaptıkları istişareler sonucu 14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleme kararı aldıklarını açıkladı: “Daha önce Cumhurbaşkanı adayı çıkarma-yacağımızı paylaşmıştık. Bu konuda atacağımız adımları, seçim tarihi netleştikten ve adaylar belirlendikten sonra açıklayacağımızı söylemiştik. Bugün bu konuda karara vardık. Başkanlık divanı toplantısında daha önce yetkili kurullarımız, il ve ilçe teşkilatlarımızla yaptığımız istişarelerle uyumlu olarak, 2023 seçiminde Cumhur İttifakı adayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleme kararı aldık. Bu kararın milletimize memleketimize hayırlı olmasını diliyorum. Parlamento seçimleriyle ilgili de görüşmelerimiz devam ediyor.”



#Cumhur İttifakı
#HÜDA PAR
#Yeniden Refah Partisi
#Anavatan Partisi
1 saat önce
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HÜDA PAR Erdoğan’ı destekleyecek
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