Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Samsun
Husumetlisine açtığı ateş başkasını yaraladı: Şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi

Husumetlisine açtığı ateş başkasını yaraladı: Şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi

18:435/02/2026, четверг
IHA
Sonraki haber
İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü
İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü

Samsun'da M.Ö. aralarında husumet bulunan T.S.'nin içinde bulunduğu araca tüfekle ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar araçta bulunan S.G.'ye isabet etti. Yaralı şahıs, hastaneye kaldırılırken olay yerinden kaçan M.Ö. yakalanmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun’da husumetlisinin bulunduğu araca tüfekle ateş açarak araçtaki başka bir kişiyi yaralayan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Olay, 31 Ocak’ta İlkadım ilçesi Karasamsun Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ö. (20) aralarında husumet bulunan T.S.’nin içinde bulunduğu araca tüfekle ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar araçta bulunan S.G.’ye (27) isabet etti. Yaralı şahıs, hastaneye kaldırılırken, saldırgan M.Ö. olaydan sonra kaçtı.


İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri M.Ö.’yü yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, Samsun Adliyesi’ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.Ö., tutuklanarak cezaevine gönderildi.



#Tutuklama
#Husumet
#Tüfek
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kim Milyoner Olmak İster bugün neden yok 5 Şubat 2026? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?