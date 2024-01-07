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İBB adaylığının ilanından sonra Murat Kurum'dan ilk açıklama

AK Parti İBB Adayı Murat Kurum, "Yeni dönemde bu güzel şehir, tecrübesini Türkiye'den sonra sadece İstanbul'a odaklayan bir yönetime sahip olacak. Yeniden İstanbul, şimdi İstanbul, sadece İstanbul" paylaşımını yaptı.

Seren Som
Seren Som
16:56 - 7/01/2024 Pazar
Yeni Şafak
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum oldu
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum oldu

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum oldu. Murat Kurum adaylığı sonrası ilk açıklamayı sosyal medya hesabı üzerinden yaptı.

Kurum paylaşımında,
"İstanbul'u sistemli ve planlı bir şekilde yönetmek, şehre hak ettiği özel ilgiyi göstermek için buradayız. Hazırız kararlıyız. Yeni dönemde bu güzel şehir, tecrübesini Türkiye'den sonra sadece İstanbul'a odaklayan bir yönetime sahip olacak. Yeniden İstanbul, şimdi İstanbul, sadece İstanbul..."
ifadelerine yer verdi.

İşte Kurum'un paylaşımı:



#Murat Kurum
#İstanbul
#İBB
#Aday
#Seçim
33 dakika önce
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