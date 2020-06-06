İkinci kez depremle sarsılan Pütürge’de halk geceyi sokakta geçirdi

5 şiddetindeki depremle ikinci kez sarsılan Pütürge'de vatandaş geceyi arabalarında ve sokakta geçirdi.

6 ay önce yaşanan depremde ev fazla hasar gören ilçelerden biri olan Malatya’nın Pütürge ilçesi, 5 Haziran Perşembe akşam 21.06 civarı meydana gelen 5.0 şiddetindeki depremle yeniden sarsıldı.

Depremin yaralarının sarılmaya devam edildiği ilçede, yaşanan yeni depremle birlikte vatandaşlar kendilerini sokağa attılar.

Vatandaş deprem sonrası geceyi arabalarında ve sokakta geçirdi.

Ocak ayında yaşanan 6,8 şiddetindeki depremden çok daha fazla sarsıntıyı şiddetli olarak yaşadıklarını anlatan Pütürgeliler, tedirgin oldukları için gececi arabalarında ve sokakta geçirdi.

Depremde 20’ye yakın evde ağır hasar oluştu.

Depremin ardından ilçeye gelen Türk Kızılayı ekipleri, dışarıda bekleyen vatandaşlara ikramda bulunurken, İlçe Kaymakamı Recep Aydın’da ilçe merkezinde incelemelerde bulundu. AFAD ve polis ekipleri de ilçe merkezinde tedbir alırken, vatandaşlar da deprem anında yaşadıklarını anlattılar.

Vatandaş deprem sonrası geceyi arabalarında ve sokakta geçirdi.

Sivrice depreminden daha kötü sallandıklarını ifade eden vatandaşlar, can kaybı yaşanmamasının tek tesellileri olduğunu söylediler. İlçe merkezinde birçok işyeri ve evde yeni deprem nedeniyle çatlaklar oluştuğu da gözlemlenirken, güvenlik kamera görüntülerine yansıyan görüntüler ise yaşanan paniği gözler önüne seriyor.

Son yaşanan depremle ilgili ise kesin hasar tespitinin gündüz yapılması bekleniliyor.