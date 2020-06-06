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Gündem İkinci kez depremle sarsılan Pütürgede halk geceyi sokakta geçirdi
MALATYA

İkinci kez depremle sarsılan Pütürge’de halk geceyi sokakta geçirdi

24 Ocak’ta Elazığ’ın Sivrice ilçesinde yaşanan 6,8 şiddetindeki depremin travmalarını henüz yeni atlatan Malatya, Perşembe gecesi yaşanan 5,0 şiddetindeki depremle yeniden sarsıldı. Can ve mal kaybının yaşanmadığı depremde 20’e yakın evde ağır hasar oluşurken, depremin merkez üssü olan Pütürge ilçesinde halk geceyi sokakta geçirdi.

Haber Merkezi İHA
5 şiddetindeki depremle ikinci kez sarsılan Pütürge'de vatandaş geceyi arabalarında ve sokakta geçirdi.
5 şiddetindeki depremle ikinci kez sarsılan Pütürge'de vatandaş geceyi arabalarında ve sokakta geçirdi.

6 ay önce yaşanan depremde ev fazla hasar gören ilçelerden biri olan Malatya’nın Pütürge ilçesi, 5 Haziran Perşembe akşam 21.06 civarı meydana gelen 5.0 şiddetindeki depremle yeniden sarsıldı.

Depremin yaralarının sarılmaya devam edildiği ilçede, yaşanan yeni depremle birlikte vatandaşlar kendilerini sokağa attılar.

Vatandaş deprem sonrası geceyi arabalarında ve sokakta geçirdi.

Ocak ayında yaşanan 6,8 şiddetindeki depremden çok daha fazla sarsıntıyı şiddetli olarak yaşadıklarını anlatan Pütürgeliler, tedirgin oldukları için gececi arabalarında ve sokakta geçirdi.

Depremde 20’ye yakın evde ağır hasar oluştu.

Depremin ardından ilçeye gelen Türk Kızılayı ekipleri, dışarıda bekleyen vatandaşlara ikramda bulunurken, İlçe Kaymakamı Recep Aydın’da ilçe merkezinde incelemelerde bulundu. AFAD ve polis ekipleri de ilçe merkezinde tedbir alırken, vatandaşlar da deprem anında yaşadıklarını anlattılar.

Vatandaş deprem sonrası geceyi arabalarında ve sokakta geçirdi.

Sivrice depreminden daha kötü sallandıklarını ifade eden vatandaşlar, can kaybı yaşanmamasının tek tesellileri olduğunu söylediler. İlçe merkezinde birçok işyeri ve evde yeni deprem nedeniyle çatlaklar oluştuğu da gözlemlenirken, güvenlik kamera görüntülerine yansıyan görüntüler ise yaşanan paniği gözler önüne seriyor.

  • Bir iş yerinin güvenlik kamera kayıtlarında, deprem ile birlikte işyerlerinde bulunan vatandaşların panikle dışarı kaçtıkları yansıyor.

Son yaşanan depremle ilgili ise kesin hasar tespitinin gündüz yapılması bekleniliyor.

Malatya'da korkutan deprem: Vatandaş geceyi sokakta geçirdi
FOTOĞRAF 25
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6 ay önce yaşanan depremde ev fazla hasar gören ilçelerden biri olan Malatya’nın Pütürge ilçesi, 5 Haziran Perşembe akşam 21.06 civarı meydana gelen 5.0 şiddetindeki depremle yeniden sarsıldı.
Title
Depremin yaralarının sarılmaya devam edildiği ilçede, yaşanan yeni depremle birlikte vatandaşlar kendilerini sokağa attılar.
Title
Ocak ayında yaşanan 6,8 şiddetindeki depremden çok daha fazla sarsıntıyı şiddetli olarak yaşadıklarını anlatan Pütürgeliler, tedirgin oldukları için gececi arabalarında ve sokakta geçirdi.
Title
Depremin ardından ilçeye gelen Türk Kızılayı ekipleri, dışarıda bekleyen vatandaşlara ikramda bulunurken, İlçe Kaymakamı Recep Aydın’da ilçe merkezinde incelemelerde bulundu.
Title
AFAD ve polis ekipleri de ilçe merkezinde tedbir alırken, vatandaşlar da deprem anında yaşadıklarını anlattılar.
Title
Sivrice depreminden daha kötü sallandıklarını ifade eden vatandaşlar, can kaybı yaşanmamasının tek tesellileri olduğunu söylediler.
Title
İlçe merkezinde birçok işyeri ve evde yeni deprem nedeniyle çatlaklar oluştuğu da gözlemlenirken, güvenlik kamera görüntülerine yansıyan görüntüler ise yaşanan paniği gözler önüne seriyor.
Title
Son yaşanan depremle ilgili ise kesin hasar tespitinin gündüz yapılması bekleniliyor.
Title
Son yaşanan depremle ilgili ise kesin hasar tespitinin gündüz yapılması bekleniliyor.
Title
Son yaşanan depremle ilgili ise kesin hasar tespitinin gündüz yapılması bekleniliyor.
Title
Son yaşanan depremle ilgili ise kesin hasar tespitinin gündüz yapılması bekleniliyor.
Title
Son yaşanan depremle ilgili ise kesin hasar tespitinin gündüz yapılması bekleniliyor.
Title
Son yaşanan depremle ilgili ise kesin hasar tespitinin gündüz yapılması bekleniliyor.
Title
Son yaşanan depremle ilgili ise kesin hasar tespitinin gündüz yapılması bekleniliyor.
Title
Son yaşanan depremle ilgili ise kesin hasar tespitinin gündüz yapılması bekleniliyor.
Title
Son yaşanan depremle ilgili ise kesin hasar tespitinin gündüz yapılması bekleniliyor.
Title
Son yaşanan depremle ilgili ise kesin hasar tespitinin gündüz yapılması bekleniliyor.
Title
Son yaşanan depremle ilgili ise kesin hasar tespitinin gündüz yapılması bekleniliyor.
Title
Son yaşanan depremle ilgili ise kesin hasar tespitinin gündüz yapılması bekleniliyor.
Title
Son yaşanan depremle ilgili ise kesin hasar tespitinin gündüz yapılması bekleniliyor.
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Elazığ depreminde ağır hasar gören 3 katlı boş binada yangın çıktı, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
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Yangın, merkeze bağlı Salıbaba mahallesinde bulunan 3 katlı binada meydana geldi.
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Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı 24 Ocak’ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gören binada yangın çıktı
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Dumanı gören vatandaşlar durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bildirdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.
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Ekiplerin soğutma çalışması sonrası yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
Malatya'da korkutan deprem: Vatandaş geceyi sokakta geçirdi
24 Ocak'ta Elazığ'ın Sivrice ilçesinde yaşanan 6,8 şiddetindeki depremin travmalarını henüz yeni atlatan Malatya, Perşembe gecesi yaşanan 5,0 şiddetindeki depremle yeniden sarsıldı. Can ve mal kaybının yaşanmadığı depremde 20'e yakın evde ağır hasar oluşurken, depremin merkez üssü olan Pütürge ilçesinde halk geceyi sokakta geçirdi.


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