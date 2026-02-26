İşçi kadrosundan gel ballı kadroya geç

Antalya’da CHP’li Konyaaltı Belediyesi, İŞKUR üzerinden ilan edilip “sözlü ve uygulamalı mülakatla” yapılan işçi alım sürecinde usule aykırı yöntemlere başvurdu. İşe alınacak torpilli kişiler, işçi olarak belediyeye girdikten sonra yüksek maaşlı kadrolara geçirildi. Mali denetim raporunda, sürekli işçi kadrolarına alınan 63 kişinin işe alım işlemlerinin mevzuata uygun yürütülmediği belirtildi. Mimar ve mühendis bu kişiler, norm kadro yönetmeliğini aşarak iyi konumlara yerleşti. Raporda, norm kadro yönetmeliğinde yer almayan meslek kodlarıyla işçi alımı yapıldığı, adaylara ilişkin duyuruların belediyenin kurumsal sitesinden yapılmadığı ve bazı ilan şartlarının sonradan fiilen esnetildiği kaydedildi.

İLANLAR FORMALİTE

Belediye, 8 Şubat 2024 tarihli yazıyla Antalya İŞKUR İl Müdürlüğü’ne 70 işçi alımı için talepte bulundu. Talep sonrası 15 portakal yetiştiricisi, 16 limon yetiştiricisi, 16 fasulye yetiştiricisi, 14 hayvan bakıcısı, 6 sıhhi tesisatçı, 1 antrenör, 1 iş güvenliği uzmanı ve 1 güvenlik danışmanı için ilan açıldı. İŞKUR’un yazısına göre ilan, 9-13 Şubat 2024 tarihleri arasında internet sayfası ve ilan panosunda duyuruldu.

KİŞİLER ÖNCEDEN Mİ BELİRLENDİ?

Başvurular belediyeye iletildi. Belediyenin kurumsal internet sitesinde “sınava girmeye hak kazanan adaylara” ilişkin herhangi bir duyuru yayınlanmadı. Ardından “başkanlık oluru” ile belirlenen meslek kodlarına 63 kişi sürekli işçi statüsünde atandı. Bu durum, “Kişiler önceden mi belirlenmişti? Formalite bir süreç ile usule aykırı alım mı yapıldı?” sorusunu akıllara getirdi.

MESLEK KODU DEĞİŞİKLİĞİ

Denetim raporunun en dikkat çeken tespitlerinden biri, alım sürecinden kısa süre sonra yaşanan “meslek kodu değişikliği” oldu. Buna göre, 5 Mart 2024 tarihli “başkanlık oluru” ile belirlenen mesleklerde sınav açılmasına karar verildi. 9 Mart 2024’te yapılan formalite sınavda başarılı olan 70 işçi, 11 Mart 2024 tarihli başkanlık onayı ile mühendis, mimar, hemşire, grafiker, eğitmen, kontrolör, fizyoterapist, büro işçisi, antrenör gibi “yeni meslek kodlarına” geçirildi. Bu 70 kişiden 63’nün, 22 Şubat 2024’te sürekli işçi kadrolarına atanan kişiler olduğu ortaya çıktı.







