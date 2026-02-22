AK Parti yüzde 34,8 CHP yüzde 31,5

Araştırmada, dünya kamuoyunu ayağa kaldıran Jeffrey Epistein skandalı da yer aldı. “Epstein’i duydunuz mu” diye sorulan katılımcıların yüzde 52,6’sı “Evet”, yüzde 47,4’ü ise “Hayır” cevabını verdi. Araştırmada Epstein hadisesiyle ilgili belirtilen ifadelere katılım düzeyi de masaya yatırıldı. Katılımcıların yüzde 87,4’ü olayın medyada anlatılandan çok daha kapsamlı ve derin bağlantılara sahip olduğu düşüncesinde. Yine katılımcıların yüzde 82,1’i hadisenin küresel ölçekte güç sahibi kişilerin dünyayı kontrol etmek istemesinin bir parçası olduğu fikrini benimsiyor. Düşüncesi sorulanların yüzde 75,1’i, bu iğrençliklerin Batı kapitalist anlayışının ürettiği sonuç olduğu yönünde görüş bildirdi. Epstein’in özelde bir Mossad operasyonu olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 62,3, sapkınlıktan öte siyasi bir amacı olduğunu düşünenlerin oranı ise yüzde 51,7.