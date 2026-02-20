AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’nın Ramazan etkinlikleri başladı

"Çok güzel programlarla Ramazan Ayı boyunca bir arada olacağız"





Ramazan boyunca hem iftar programlarının hem de etkinliklerin devam edeceğini belirten AK Parti İl Başkanı Abdullah Özdemir ise, "Ramazan ayımızın hemen başlangıcında bir aradayız. İnşallah Ramazanımızı İstanbul’da dolu dolu geçirmek adına İstanbul’umuzun tüm ilçelerinde, otuz dokuz ilçesinde ve dokuz yüz altmış bir mahallesinin tamamında teşkilat mensuplarımızla ve çok kıymetli vatandaşlarımızla birçok vesileyle bir arada olacağız. İl Başkanlığımızda geçen sene başlatmış olduğumuz etkinliklerimizle bu sene daha da geniş bir alanda, daha da kıymetli içeriklerle ve güzel programlarla bir arada olacağız...