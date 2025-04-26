İSKİ’den tepki çeken karar: Dar gelirlinin evini yıkacaklar

İBB’ye bağlı İSKİ yetkisi dışında Cumhuriyet tarihinin en büyük konut projesi kapsamında Arnavutköy’de dar gelirli vatandaşlar için inşa edilen konutlar için yıkım kararı aldı.
Türkiye çapında başlatılan Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan 250 bin konutluk projenin İstanbul ayağını kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı TOKİ tarafından İstanbul Arnavutköy’de dar gelirli aileler için 28 bin 100 inşa edilecek.
Hak sahipleri belli olan konutların inşaası CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni rahatsız etti.
Yıkım için yazı gönderildi
İBB’ye bağlı İSKİ Genel Müdürlüğü’nün şimdi de yetkisi dahilinde olmamasına rağmen hukuk dışı bir şekilde inşaatına başlanan konutların yıkımı için yazı gönderdiği öğrenildi.
DSİ kararıyla içmesuyu havzası olmaktan çıkarılan alanı su havzası olarak nitelendiren İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kararı tepki çekti.
İSKİ, daha önce de TOKİ Başkanlığı’na gönderdiği yazıda projedeki evlere su ve kanalizasyon bağlantısı yapmayacağını ifade eden bir yazı gönderdiği öğrenildi.
"Projenin tamamı sosyal konut"
Sazlıdere’deki projeye ilişkin katıldığı televizyon programında konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum şunları söylemişti;
DMM'den iddialara yalanlama
Öte yandan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "İSKİ'nin, Kanal İstanbul güzergahında kalan Arnavutköy Sazlıbosna'daki TOKİ konutlarına yıkım kararı alması üzerine bu operasyon yapıldı" iddiasını yalanladı.
DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik soruşturma kapsamındaki gözaltılarla ilgili, iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
Bugün gerçekleştirilen gözaltıların "İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması" kapsamında olup, yargı süreciyle ilgili kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialarla herhangi bir ilgisinin bulunmadığı belirtilen açıklamada, "İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu tutuklular hakkında, suç örgütü yöneticisi olmak, suç örgütüne üye olmak, irtikap, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek ve ihaleye fesat karıştırmak suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 19 Mart'ta eş zamanlı operasyonlarla 101 şahıs hakkında işlemin tesis edildiği belirtilerek, "Devam eden çalışmalarda tespit edilen 53 şüpheli hakkında 26 Nisan'da İstanbul, Ankara ve Tekirdağ illerinde yapılan eş zamanlı operasyonda 47 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, firari 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz." bilgisi paylaşıldı.