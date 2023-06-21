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İsmail Küçükkaya'dan Kılıçdaroğlu'na övgüler düzen CHP'lilere: Ne kazandınız da bu kadar övüyorsunuz?

CHP'nin fonladığı Halk TV'nin sunucusu İsmail Küçükkaya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında sahneye uzun uzun övgülerle davet edilmesini eleştirdi. "O görüntüler hiç hoş değildi" diyen Küçükkaya, "Ben Kılıçdaroğlu'nun yerinde olsam hoşuma gitmezdi. 'Arkadaş beni bu kadar övmenize gerek yok bu durumda değilim' demesi gerekir. O ne övgü öyle ya. Ne kazandınız arkadaş da bu kadar övgü övgü." ifadelerini kullandı.

12:03 . 21/06/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
İsmail Küçükkaya Kılıçdaroğlu'na övgüler düzen CHP'lileri eleştirdi.

İsmail Küçükkaya Kılıçdaroğlu'na övgüler düzen CHP'lileri eleştirdi.

CHP'nin fonladığı Halk TV'nin sunucusu İsmail Küçükkaya, muhalefetin içinde olduğu kargaşayı yorumlarken,
"Hükümete yakın gazeteciler 'Hazır muhalefet bu hale düşmüşken İstanbul'u Ankara'yı alalım' yazıyorlar. Alır, seçimle alır. Çünkü muhalefet sekiz buçuk ay sonra seçim yokmuş gibi davranıyor. Bunlar Erdoğan'ın ekmeğine yağ sürüyorlar"
dedi.

'Ne kazandınız arkadaş?'


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında sahneye uzun uzun övgülerle davet edilmesini de eleştiren Küçükkaya,
"O görüntüler hiç hoş değildi. Ben Kılıçdaroğlu'nun yerinde olsam hoşuma gitmezdi. 'Arkadaş beni bu kadar övmenize gerek yok bu durumda değilim' demesi gerekir. O ne övgü öyle ya. Ne kazandınız arkadaş da bu kadar övgü övgü. Ayakta alkışlar..."
ifadelerini kullandı.




#İsmail Küçükkaya
#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
37 dakika önce
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