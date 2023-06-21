İsmail Küçükkaya'dan Kılıçdaroğlu'na övgüler düzen CHP'lilere: Ne kazandınız da bu kadar övüyorsunuz?

"O görüntüler hiç hoş değildi. Ben Kılıçdaroğlu'nun yerinde olsam hoşuma gitmezdi. 'Arkadaş beni bu kadar övmenize gerek yok bu durumda değilim' demesi gerekir. O ne övgü öyle ya. Ne kazandınız arkadaş da bu kadar övgü övgü. Ayakta alkışlar..."