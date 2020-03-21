Gündem İsmailağadan açıklama Camide elini sağa sola süren kişide virüs yok psikolojik rahatsız
İSTANBUL

İsmailağa'dan açıklama: Camide elini sağa sola süren kişide virüs yok psikolojik rahatsız

Bir şahsın İsmailağa Camiinde elini sütunlara sürdüğü anlara ilişkin görüntler, sosyal medyada hızla yayıldı. O görüntülere ilişkin İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfı'ndan, "Söz konusu kişi virüs taşıyısı değil. Psikolojik rahatsızlığı olduğu tespit edildi" açıklaması yapıldı

Haber Merkezi Yeni Şafak
İsmailağa Camii.
İsmailağa Camii.

İsmailağa Camii İlim ve Himzet Vakfı tarafından yapılan açıklamada özetle şu ifadeler kullanıldı:

Binlerce kişi tarafından paylaşıldı

İsmailağa Camiinde bir şahsın ellerini korkuluklara sürdüğüne ve birtakım şüpheli hareketlerde bulunduğuna dair görüntü içeren ve sosyal medyada farklı amaçlarla paylaşıldığı görülen video sebebiyle bir açıklama yapma zarureti hasıl olmuştu.

Herhangi bir salgın hastalığı yok

Yetkili makamların soruşturması neticesinde, olayın failinin psikolojik sorunlarının olduğu, herhangi bir bulaşıcı hastalığının bulunmadığı ve gerçekleşen hadisenin salgın hastalık (koronavirüs) doğrultusunda, gündemi etkilemeye yönelik bir gaye taşımadığı tespit edilmiştir.

Yine de cami dezenfekte edildi

Tedbirlere bağlı olarak İsmailağa Camiinde süren dezenfekte işlemi, bu olay sebebiyle ihtiyaten tekrarlanmıştı. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

  • Söz konusu görüntülerde bir kişinin elini yüzüne götürdükten sonra camideki sütunlara ve merdiven korkuluklarına sürdüğü görülüyordu.
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