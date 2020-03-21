İsmailağa'dan açıklama: Camide elini sağa sola süren kişide virüs yok psikolojik rahatsız

İsmailağa Camii İlim ve Himzet Vakfı tarafından yapılan açıklamada özetle şu ifadeler kullanıldı:

Binlerce kişi tarafından paylaşıldı

İsmailağa Camiinde bir şahsın ellerini korkuluklara sürdüğüne ve birtakım şüpheli hareketlerde bulunduğuna dair görüntü içeren ve sosyal medyada farklı amaçlarla paylaşıldığı görülen video sebebiyle bir açıklama yapma zarureti hasıl olmuştu.

Herhangi bir salgın hastalığı yok

Yetkili makamların soruşturması neticesinde, olayın failinin psikolojik sorunlarının olduğu, herhangi bir bulaşıcı hastalığının bulunmadığı ve gerçekleşen hadisenin salgın hastalık (koronavirüs) doğrultusunda, gündemi etkilemeye yönelik bir gaye taşımadığı tespit edilmiştir.

📌Sosyal Medyada Paylaşılan İsmailağa Camii ile İlgili Video Hakkında⬇️ pic.twitter.com/5PYLUzvfur — İsmailağa Camii (@ismailaga_cami) March 21, 2020

Yine de cami dezenfekte edildi

Tedbirlere bağlı olarak İsmailağa Camiinde süren dezenfekte işlemi, bu olay sebebiyle ihtiyaten tekrarlanmıştı. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.