Gündem Şakayıklar koruma altında Koparana 110 bin TL ceza var
İSTANBUL

Şakayıklar koruma altında: Koparana 110 bin TL ceza var

İstanbul Şile’de Sarıkavak Mahallesi ve çevresi, koruma altında olan ve çiçeği açtıktan 2 hafta gibi kısa bir süre sonra kuruyan Şakayık çiçeklerine büründü. Bu yıl soğuk hava şartları nedeniyle geç açan şakayıkları koparan ya da yerinden sökene ise 110 bin TL ceza kesiliyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul haber... Şakayıklar koruma altında: Koparana 110 bin TL ceza var
Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, “Şakayık çiçeği endemik bir bitki türü, yaklaşık 110 bin lira koparma cezası var" diye konuştu.

Yaklaşık iki hafta yaşam süresi olan ve halk arasında ‘ayı gülü’ ismiyle anılan şakayık çiçeği Antalya, Konya ve Muğla’da bazı yüksek kesimlerde yetişiyor. Mayıs ayının başında açan ve yaklaşık iki haftalık yaşam süresi olan ayı gülü İstanbul’da da çok nadir olarak Şile’de görülüyor. Bölgeye yapılan doğa ziyaretleri sırasında keşfedilen çok sayıda ayı gülünün, kalker kayalıklarının yanında olduğu görüldü. Bulundukları yerlerde koruma altında olan ayı güllerini koparmanın 110 bin TL idari para cezası bulunuyor.

Şakayık çiçeği
Şakayık çiçeği

KOPARMANIN CEZASI 110 BİN TL

Şakayık çiçeğini gelecek nesillere aktarmanın gayreti içerisinde olduklarını belirten Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, “Şakayık çiçeği endemik bir bitki türü, yaklaşık 110 bin lira koparma cezası var. Bu çiçekleri korumanın ve bizden sonraki nesillere aktarılmasının gayreti içerisindeyiz. Şakayık çiçeği yavaş yavaş tomurcuklanmaya ve açmaya başladı. Bizden sonraki nesillere aktarılacak değerli bir çiçek çeşidi. İstanbul’da sadece Şile’de yetişiyor. Biz de endemik bitki türlerini koruma altına alarak, belediyecilik anlamında üstümüze düşen görevleri yapmanın gayreti içerisindeyiz” diye konuştu.

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