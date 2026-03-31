İstanbul'a ne kadar yağmur yağdı? Valilik 3 günlük bilançoyu açıkladı

İstanbul'da 29 Mart'tan itibaren etkili olan yağışlarda, birçok ilçede su baskınları ve toprak kaymaları meydana geldi. Valilik tarafından yapılan açıklamada, 3 günde metrekareye 97 kilogram yağış düştüğü, 6 bin 903 personel ve 2 bin 505 araçla müdahale edildiği, 375 su baskını, 18 toprak kayması, 26 devrilen ağaç ve 16 duvar çökmesinin kaydedildiği bildirildi.
İstanbul Valiliği: 3 günde metrekareye 97 kilogram yağış düştü
İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada, 29 Mart Pazar günü öğle saatlerinde başlayıp bugün sabah saatlerine kadar aralıklarla etkili olan yağışların özellikle Ümraniye, Sarıyer, Üsküdar, Kadıköy, Beykoz, Bakırköy, Kartal ve Beylikdüzü’nde yoğunlaştığı belirtildi.