İstanbul'a ne kadar yağmur yağdı? Valilik 3 günlük bilançoyu açıkladı

13:1231/03/2026, Salı
İstanbul Valiliği 3 günlük yağmur bilançosunu açıkladı
İstanbul'da 29 Mart'tan itibaren etkili olan yağışlarda, birçok ilçede su baskınları ve toprak kaymaları meydana geldi. Valilik tarafından yapılan açıklamada, 3 günde metrekareye 97 kilogram yağış düştüğü, 6 bin 903 personel ve 2 bin 505 araçla müdahale edildiği, 375 su baskını, 18 toprak kayması, 26 devrilen ağaç ve 16 duvar çökmesinin kaydedildiği bildirildi.

İstanbul’da 3 gün süren sağanak yağışta, kentin farklı bölgelerinde metrekareye ortalama 97.8 kilogram yağış düştüğü açıklandı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, 375 su baskını, 18 toprak kayması, 2 mahsur kalma, 26 ağaç devrilmesi ve 16 duvar çökmesi meydana geldiği belirtildi.

İstanbul Valiliği: 3 günde metrekareye 97 kilogram yağış düştü

İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada, 29 Mart Pazar günü öğle saatlerinde başlayıp bugün sabah saatlerine kadar aralıklarla etkili olan yağışların özellikle Ümraniye, Sarıyer, Üsküdar, Kadıköy, Beykoz, Bakırköy, Kartal ve Beylikdüzü’nde yoğunlaştığı belirtildi.






Kurban fiyatları ne kadar? Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık canlı hayvan kilo fiyatları 2026