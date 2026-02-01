Yeni Şafak
AKOM uyardı: İstanbul'da karla karışık yağmur bekleniyor

14:111/02/2026, Pazar
İstanbul için bugün öğle saatleri itibarıyla yağışın akşam saatlerinden itibaren poyraz rüzgarlarıyla beraber fırtınayla beraber etkisini arttıracağını duyurdu.

AKOM, İstanbul için akşam saatlerinde poyraz ve sağanak yağış uyarısında bulundu. Ayrıca, Pazartesi günü karla karışık yağmur beklendiği de belirtildi.

Afet İşleri ve Risk Yönetimi Daire Başkanlığı (AKOM), megakent İstanbul için bugün öğle saatleri itibarıyla yağışın akşam saatlerinden itibaren poyraz rüzgarlarıyla beraber fırtınayla beraber etkisini arttıracağını duyurdu.

Ayrıca AKOM, 2 Şubat Pazartesi günü için ise hava sıcaklığının en düşük 2 derece, en yüksek 7 derece olmasıyla beraber, karla karışık yağmurlu havanın etkili olacağı bilgisini paylaştı.

