İstanbul'da bir ATM'ye yerleştirilmiş kart kopyalama cihazı bulundu

Vatandaşlar daha sonra kendi imkanlarıyla kart kopyalama cihazını ATM’den çıkardı.

Bağcılar Yıldıztepe Mahallesi Bağcılar Caddesi üzerinde bulunan bir bankaya ait ATM’den para çekmek için gelen vatandaşlar, işlem sırasına kart kopyalama cihazının olduğunu fark etti. Vatandaşlar daha sonra kendi imkanlarıyla kart kopyalama cihazını ATM’den çıkardı. Cihazı çıkartan kat sahipleri, durumu bankaya ve polis ekiplerine haber verdi.

GÜNDEM Tuzla'da ATM cihazına kopyalama aparatı yerleştiren zanlılar yakalandı

İhbar üzerine ATM’nin olduğu caddeye gelen polis ekipleri cihazın kart kopyalama cihazı olduğunu tespit etti.

Bunun üzerine polis ekipleri, olayı gerçekleştiren kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik gerekçesiyle ATM işleme kapatıldı.

GÜNDEM ATM'deki düzenek vatandaşın dikkati sayesinde bulundu