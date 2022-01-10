Gündem İstanbulda bir ATMye yerleştirilmiş kart kopyalama cihazı bulundu
İSTANBUL

İstanbul'da bir ATM'ye yerleştirilmiş kart kopyalama cihazı bulundu

İstanbul Bağcılar'da para çekmemek için bir banka ATM’sinde gelen vatandaşlar kart kopyalama cihazı olduğunu fark etti. Müşteriler cihazı kendi imkanlarıyla sökerken, polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
İstanbulda bir ATMye yerleştirilmiş kart kopyalama cihazı bulundu
Vatandaşlar daha sonra kendi imkanlarıyla kart kopyalama cihazını ATM’den çıkardı.

Bağcılar Yıldıztepe Mahallesi Bağcılar Caddesi üzerinde bulunan bir bankaya ait ATM’den para çekmek için gelen vatandaşlar, işlem sırasına kart kopyalama cihazının olduğunu fark etti. Vatandaşlar daha sonra kendi imkanlarıyla kart kopyalama cihazını ATM’den çıkardı. Cihazı çıkartan kat sahipleri, durumu bankaya ve polis ekiplerine haber verdi.

Tuzla'da ATM cihazına kopyalama aparatı yerleştiren zanlılar yakalandı
GÜNDEM
Tuzla'da ATM cihazına kopyalama aparatı yerleştiren zanlılar yakalandı

İhbar üzerine ATM’nin olduğu caddeye gelen polis ekipleri cihazın kart kopyalama cihazı olduğunu tespit etti.

Bunun üzerine polis ekipleri, olayı gerçekleştiren kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik gerekçesiyle ATM işleme kapatıldı.

ATM'deki düzenek vatandaşın dikkati sayesinde bulundu
GÜNDEM
ATM'deki düzenek vatandaşın dikkati sayesinde bulundu

Eskişehir'de ATM'ye düzenek yerleştirip banka kartlarını kopyalayan 2 şüpheli tutuklandı
GÜNDEM
Eskişehir'de ATM'ye düzenek yerleştirip banka kartlarını kopyalayan 2 şüpheli tutuklandı
Denizde hareketsiz bulundu

Denizde hareketsiz bulundu

Rus kadın 40 dakikalık kalp masajıyla hayata döndürüldü.
Dünyanın en ilginç otomobili

Dünyanın en ilginç otomobili

​Test sürüşü yapıldı: Öyle bir özelliği var ki...
Eskişehir zirvede

Bakan Koca haftalık vaka haritasını açıkladı.

​Viking Kralı Ragnar Diyarbakır'da doğdu.

TOKİ başvuruları bugün başladı: En ucuzu 376 bin TL

​Bir önceki aya göre değişim göstermedi.

​İstanbul'da PKK'ya şafak operasyonu.

​Yeni Şafak milli muharip uçağın tasarlandığı tesise girdi.

​Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'tan Babacan'a TOGG tepkisi.

​Kıdem tazminatı ve çalışma hayatında yeni dönem.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.