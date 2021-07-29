Tuzla'da ATM cihazına kopyalama aparatı yerleştiren zanlılar yakalandı

Tuzla'nın Aydınlı Mahallesi Aydınlı Yolu Caddesi'ndeki bir marketin önünde bulunan ATM'ye kamera ve kart kopyalama cihazı yerleştirildiği ihbarı üzerine çalışma başlatan ekipler, çevredeki güvenlik kameralarına ait görüntüleri inceleyerek, iki kişinin bir otomobille olay yerine geldiklerini, daha sonra ATM başında cihaz söküp taktıklarını tespit etti.

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Zanlıların kimliklerini tespit eden polis A.G.'yi yakalarken, İ.T. isimli şüpheli ise başka bir suçtan denetimli serbestlik kapsamında Maltepe Polis Merkezi Amirliği'ne imza için geldiği sırada gözaltına alındı.

Olayda kullanılan araç ve şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, 1 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet gizli kamera aparatı, 3 adet elektronik düzenekli kart kopyalama aparatı, 2 adet üzerinde açma-kapama düğmesi ile kart giriş yeri bulunan aparat, 1 adet cep telefonu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 22 bin 620 lira para ele geçirildi.

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Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden A.G. serbest bırakılırken, İ.T. ise "Bilişim Sistemleri Banka ve Kredi Kartlarını Kötüye Kullanılması Suretiyle Hırsızlık" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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