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İstanbul’da bir garip kavga: Birbirlerini bıçakladılar sonra beraber alışverişe gittiler

İstanbul Kağıthane’de arkadaş olduğu öğrenilen alkollü iki şahıs tartışıp birbirlerini bıçakladı. Hafif şekilde yaralanan iki arkadaş ardından hiçbir şey olmamış gibi o halde tekel bayisine giderek alışveriş yaptı. Yaşananlar kameralara yansırken, birbirlerinden şikayetçi olmayan iki arkadaş kol kola girerek olay yerinden ayrıldı.

10:36 . 15/10/2023 Pazar
IHA
İstanbul

İstanbul

Kağıthane Çeliktepe’de önceki ay meydana gelen olayda arkadaş olduğu öğrenilen iki şahıs, alkol aldıktan sonra tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine iki arkadaş birbirini bıçaklayarak hafif şekilde yaraladı. Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Birbirlerini bıçaklayıp alışveriş yaptılar

Ekipleri kısa sürede olay yerine geldi ancak ilginç bir olay yaşandı. İki arkadaş birlikte yürüyerek sokakta bulunan bir tekel bayisine girdi. Üstleri kan içinde olan iki arkadaş buradan alışveriş yaptıktan sonra işyerinden ayrıldı. Sağlık ekiplerinin tedavisini de kabul etmeyen iki arkadaş, birbirlerinden de şikayetçi olmayınca kol kola girip olay yerinden ayrıldı. Yaşanan ilginç anlar hem güvenlik kamerası hem de cep telefonu kamerasına yansıdı.



#İstanbul
#kavga
#Kağıthane
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