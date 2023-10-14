İstanbul Boğazı'nda gemi arızalandı: Trafik askıya alındı

"SOPHIA Z" isimli 190 metre boyundaki dökme yük gemisi
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün (KEGM) konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Bahamalar bandıralı "SOPHIA Z" isimli 190 metre boyundaki dökme yük gemisinin Umuryeri önlerinde dümen arızası yaptığı aktarıldı. Geminin kurtarılması için Kurtama-7, Kurtarma-8, Kurtarma-9 römorkörleri ve KEGM-8 botunun yanı sıra balık adamlar olay yerine sevk edildi.
Açıklamada, İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğinin çift yönlü ve geçici olarak askıya alındığı duyuruldu.