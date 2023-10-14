İstanbul Boğazı'nda gemi arızalandı: Trafik askıya alındı

Çanakkale, İstanbul, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli için sarı kodlu uyarı yapıldı. Marmara Bölgesi'nde beklenen gök gürültülü sağanak yağış sabah saatlerinden itibaren Tekirdağ ve Kırklareli çevreleri ile İstanbul'un batısı ve Boğaz çevresinde, öğle saatlerinden itibaren Edirne ve Çanakkale çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.