|
Gündem

İstanbul Boğazı'nda gemi arızalandı: Trafik askıya alındı

Bulgaristan'dan İspanya'ya seyir halinde olan dökme yük gemisinin Beykoz açıklarında arızalanması sonucu İstanbul Boğazı'ndaki trafik çift yönlü olarak askıya alındı.

Muhammed Emre Kömürcü
22:48 . 14/10/2023 Cumartesi
AA
"SOPHIA Z" isimli 190 metre boyundaki dökme yük gemisi

"SOPHIA Z" isimli 190 metre boyundaki dökme yük gemisi

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün (KEGM) konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Bahamalar bandıralı "SOPHIA Z" isimli 190 metre boyundaki dökme yük gemisinin Umuryeri önlerinde dümen arızası yaptığı aktarıldı. Geminin kurtarılması için Kurtama-7, Kurtarma-8, Kurtarma-9 römorkörleri ve KEGM-8 botunun yanı sıra balık adamlar olay yerine sevk edildi.

Açıklamada, İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğinin çift yönlü ve geçici olarak askıya alındığı duyuruldu.


#İstanbul Boğazı
#Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü
#gemi
#arıza
#trafik
40 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Türkiye - Letonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?