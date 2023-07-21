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İstanbul'da denetimler sıkılaştırıldı: Ekim ayına kadar devam edecek

Kavurucu sıcakların gelmesiyle birlikte İstanbul valiliği tarafından orman yangınlarını engellemek amacıyla denetimler sıkılaştırıldı. Ormanlık alanlar helikopter, Atlı Birlik, Yunus ekipleri, Özel Harekat ve ilçe ekipleri ile kontrol ediliyor. Kentte denetim havadan ve karadan sürdürülüyor.

10:06 . 21/07/2023 Cuma
IHA
Denetimler ekim ayına kadar sürecek.

Denetimler ekim ayına kadar sürecek.

İstanbul’da orman yangınlarını engellemek amacıyla polis ekipleri, kentte denetimlerini havadan ve karadan sürdürüyor.


İstanbul Valiliği tarafından orman yangınlarını engellemek amacıyla ormanlara girişleri, mesire alanlarında ise ateş yakmayı engellemek amacıyla alınan kararın ardından polis ekipleri kentte denetimlerini arttırdı. Helikopter destekli denetimde Beykoz Riva ormanı polis ekiplerince denetlendi. Havadan çekilen görüntülerde Riva ormanında herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadı. Hem havadan hem de karadan gerçekleştirilen denetimlere Atlı Birlik, Yunus ekipleri, Özel Harekat ve ilçe ekipleri katılıyor.


Denetimler ekim ayına kadar sürecek.


#İstanbul
#Helikopter
#İstanbul Valiliği
2 saat önce
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