İstanbul'da kırmızı ışıkta kaza: İETT otobüsü yayaya çarptı

22:3030/03/2026, Pazartesi
IHA
İETT otobüsünün çarptığı yaya yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
İstanbul Üsküdar'da kırmızı ışıkta karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya İETT otobüsü çarptı. Kaygan yolun da etkisiyle duramayan otobüsün çarpması sonucu yaya savrularak yaralanırken, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından otobüs sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, kaza anının güvenlik kamerasına yansıdığı öğrenildi.

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde kırmızı ışıkta karşıdan karşıya geçerken İETT otobüsünün çarptığı yaya yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaza, saat 20.20 sıralarında Üsküdar Ünalan Mahallesi Libadiye Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde yayalara kırmızı ışık yanarken bir yaya karşıdan karşıya geçmeye çalıştı. O sırada seyir halinde olan 34 HO 3564 plakalı İETT otobüsü, kayganlaşan yolun da etkisiyle duramayarak yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüsün camı patlarken, yaya ise savruldu. Yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaya, ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise otobüs şoförünü ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



Kosova - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milli maç için geri sayım