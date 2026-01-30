İstanbul’da kritik zirve

Fidan Türkiye’nin İran’daki son gelişmeleri yakından takip ettiğini, İran’ın güvenlik, huzur ve istikrarının Türkiye için büyük önem taşıdığını mevkidaşına bildirecek. Türkiye’nin, İran’a yönelik askeri müdahalelere karşı olduğunu yineleyecek olan Fidan, böylesi bir adımın bölgesel ve küresel çapta oluşturacağı risklere dikkat çekecek. Mevcut gerginliğin diyalog yoluyla çözülmesi için Türkiye’nin katkı sunmaya hazır olduğu, İran’ın nükleer program konusunda kısa zamanda barışçıl bir çözüme ulaşmasının desteklendiği, bu doğrultuda yardıma hazır olunduğu kaydedilecek.

"Onlar Suriyeli değiller ve şu anda Suriye'deler. Tek amaçları ise Türkiye'nin ulusal güvenlik çıkarlarına zarar vermek. Ve biz bunun gerçekten ortadan kalkmasını istiyoruz. Bu birincisi. İkincisi, dünya kamuoyunun pek bilmediği bir şey var, o da sadece diğer ülkelerden gelen Kürt PKK unsurlarına değil, Suriye'de SDG'nin kontrolündeki bölgelerdeki Türk solcu unsurlarına da Türkiye'ye karşı faaliyet gösterebilecekleri bir sığınak ve yer verildiği. 300 kadar silahlı insan var orada. Bunlar Türk sol örgütlerinin üyeleri ve tek görevleri Türk askeri ve güvenlik güçlerine saldırı fırsatları aramak. Biz hepsini tanıyoruz, onlar da bunu biliyor. Biz bunun da ortadan kalkmasını istiyoruz."