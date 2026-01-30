Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
İstanbul’da kritik zirve

İstanbul’da kritik zirve

Nur Banu Aras
Nur Banu Aras
04:0030/01/2026, Cuma
G: 30/01/2026, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Abbas Erakçi.
Abbas Erakçi.

Dışişleri Bakan Hakan Fidan bugün İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi’yi ağırlayacak. Fidan mevkidaşına, “İran’ın güvenlik, huzur ve istikrarı Türkiye için büyük önem taşıyor. İran’a askeri müdahaleye karşıyız” diyecek. Görüşmede PKK’nın İran kolu PJAK’ın da gündeme gelmesi bekleniyor.

ABD ile İran arasında gerilim devam ederken, İstanbul'da kritik bir zirve gerçekleşecek. Bölgesinde istikrar oluşturmaya çalışan Türkiye, ABD-İran krizinde de devreye girdi. Ankara'da krizi yumuşatmak için telefon diplomasisi sürerken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün İstanbul’da İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile görüşecek. Zirvenin gündeminin “ABD ile yaşanan gerilim” olması bekleniyor.

Fidan Türkiye’nin İran’daki son gelişmeleri yakından takip ettiğini, İran’ın güvenlik, huzur ve istikrarının Türkiye için büyük önem taşıdığını mevkidaşına bildirecek. Türkiye’nin, İran’a yönelik askeri müdahalelere karşı olduğunu yineleyecek olan Fidan, böylesi bir adımın bölgesel ve küresel çapta oluşturacağı risklere dikkat çekecek. Mevcut gerginliğin diyalog yoluyla çözülmesi için Türkiye’nin katkı sunmaya hazır olduğu, İran’ın nükleer program konusunda kısa zamanda barışçıl bir çözüme ulaşmasının desteklendiği, bu doğrultuda yardıma hazır olunduğu kaydedilecek.

PJAK BİTİRİLMELİ

Terör örgütü PKK’nın İran kolu PJAK’ın son dönemde İran’daki karışıklıklarda oynadığı rolü hatırlatacak olan Fidan, son olayların PJAK’ın tamamen etkisiz hale getirilmesinin, İran’ın güvenliği bakımından da acil bir ihtiyaç olduğunu kanıtladığının altını çizecek.

SDG, Türk sol örgütlerinin de sığınağı!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar merkezli el-Cezire televizyonuna önemli açıklamalarda bulundu. "SDG esasen Suriye'deki PKK'nın bir uzantısıdır” diyen Fidan, “Suriye Kürtlerine gerçekten değer veriyoruz. Onlara oldukça adil davranılmalı” ifadelerini kullandı. Fidan, Suriye’deki duruma ilişkin şunları kaydetti:

"Onlar Suriyeli değiller ve şu anda Suriye'deler. Tek amaçları ise Türkiye'nin ulusal güvenlik çıkarlarına zarar vermek. Ve biz bunun gerçekten ortadan kalkmasını istiyoruz. Bu birincisi. İkincisi, dünya kamuoyunun pek bilmediği bir şey var, o da sadece diğer ülkelerden gelen Kürt PKK unsurlarına değil, Suriye'de SDG'nin kontrolündeki bölgelerdeki Türk solcu unsurlarına da Türkiye'ye karşı faaliyet gösterebilecekleri bir sığınak ve yer verildiği. 300 kadar silahlı insan var orada. Bunlar Türk sol örgütlerinin üyeleri ve tek görevleri Türk askeri ve güvenlik güçlerine saldırı fırsatları aramak. Biz hepsini tanıyoruz, onlar da bunu biliyor. Biz bunun da ortadan kalkmasını istiyoruz."

Abbas Erakçi'nin ziyareti öncesi Ankara'da dikkat çeken bir görüşme gerçekleşti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile bir araya geldi. Görüşmede, Suriye'de yaşanan gelişmelerin yanı sıra İran'daki durum da ele alındı.


#diplomasi
#Hakan fidan
#Politika
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi play-off kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri kim olacak? İşte maç takvimi ve eşleşmeler