İstanbul’da kritik zirve

Dışişleri Bakan Hakan Fidan bugün İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi’yi ağırlayacak. Fidan mevkidaşına, “İran’ın güvenlik, huzur ve istikrarı Türkiye için büyük önem taşıyor. İran’a askeri müdahaleye karşıyız” diyecek. Görüşmede PKK’nın İran kolu PJAK’ın da gündeme gelmesi bekleniyor.
ABD ile İran arasında gerilim devam ederken, İstanbul'da kritik bir zirve gerçekleşecek. Bölgesinde istikrar oluşturmaya çalışan Türkiye, ABD-İran krizinde de devreye girdi. Ankara'da krizi yumuşatmak için telefon diplomasisi sürerken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün İstanbul’da İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile görüşecek. Zirvenin gündeminin “ABD ile yaşanan gerilim” olması bekleniyor.
Fidan Türkiye’nin İran’daki son gelişmeleri yakından takip ettiğini, İran’ın güvenlik, huzur ve istikrarının Türkiye için büyük önem taşıdığını mevkidaşına bildirecek. Türkiye’nin, İran’a yönelik askeri müdahalelere karşı olduğunu yineleyecek olan Fidan, böylesi bir adımın bölgesel ve küresel çapta oluşturacağı risklere dikkat çekecek. Mevcut gerginliğin diyalog yoluyla çözülmesi için Türkiye’nin katkı sunmaya hazır olduğu, İran’ın nükleer program konusunda kısa zamanda barışçıl bir çözüme ulaşmasının desteklendiği, bu doğrultuda yardıma hazır olunduğu kaydedilecek.
PJAK BİTİRİLMELİ
Terör örgütü PKK’nın İran kolu PJAK’ın son dönemde İran’daki karışıklıklarda oynadığı rolü hatırlatacak olan Fidan, son olayların PJAK’ın tamamen etkisiz hale getirilmesinin, İran’ın güvenliği bakımından da acil bir ihtiyaç olduğunu kanıtladığının altını çizecek.
SDG, Türk sol örgütlerinin de sığınağı!
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar merkezli el-Cezire televizyonuna önemli açıklamalarda bulundu. "SDG esasen Suriye'deki PKK'nın bir uzantısıdır” diyen Fidan, “Suriye Kürtlerine gerçekten değer veriyoruz. Onlara oldukça adil davranılmalı” ifadelerini kullandı. Fidan, Suriye’deki duruma ilişkin şunları kaydetti:
"Onlar Suriyeli değiller ve şu anda Suriye'deler. Tek amaçları ise Türkiye'nin ulusal güvenlik çıkarlarına zarar vermek. Ve biz bunun gerçekten ortadan kalkmasını istiyoruz. Bu birincisi. İkincisi, dünya kamuoyunun pek bilmediği bir şey var, o da sadece diğer ülkelerden gelen Kürt PKK unsurlarına değil, Suriye'de SDG'nin kontrolündeki bölgelerdeki Türk solcu unsurlarına da Türkiye'ye karşı faaliyet gösterebilecekleri bir sığınak ve yer verildiği. 300 kadar silahlı insan var orada. Bunlar Türk sol örgütlerinin üyeleri ve tek görevleri Türk askeri ve güvenlik güçlerine saldırı fırsatları aramak. Biz hepsini tanıyoruz, onlar da bunu biliyor. Biz bunun da ortadan kalkmasını istiyoruz."