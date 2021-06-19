Gündem İstanbulda sağanak yağış etkili oluyor
İSTANBUL

İstanbul’da sağanak yağış etkili oluyor

Mega kent İstanbul hafta sonu sabahına yağmurla uyandı. Sağanak şeklinde etkili olan yağmur sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Bir anda bastıran yağmur nedeniyle caddeler ve yollar göle döndü.

Haber Merkezi İHA
İstanbul’da sağanak yağış etkili oluyor
İstanbul'da yağmur sokakları nehre çevirdi.

Mega kent İstanbul hafta sonu sabahına yağmurla uyandı. Sağanak şeklinde etkili olan yağmur sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Bir anda bastıran yağmur nedeniyle caddeler ve yollar göle döndü.
Sabah saatlerinde başladı
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yapmış olduğu uyarıların ardından İstanbul’da sağanak yağmur belirli aralıklarla etkili olmaya devam ediyor. Sabah saatlerinden itibaren İstanbul’da gökyüzünü kara bulutlar kapladı.

Caddeler ve yollar göle döndü


Hafta sonunun ilk sabahında ise kent genelinde sağanak yağış etkili olmaya başladı. Aniden başlayan yağış nedeniyle caddeler ve yollar göle döndü. Sabah saatlerinde işlerine gitmek için evlerinden çıkan vatandaşların şemsiyeleri ile çıktıkları görüldü.

Abone Ol Google News
Yürek yakan dram

Yürek yakan dram

​Babalar Günü'ne parkta yalnız ve gözü yaşlı giriyor.
Fenomen çoban

Fenomen çoban

Göç yolculuğunu takipçileriyle birlikte tamamladı.
Bakan Soylu duyurdu

Van ve Mardin'de C4 patlayıcı ele geçirildi.

Gece yarısı video yayınlayan Kılıçdaroğlu, tüm AK Partili vatandaşları tehdit ediyor.

Açıklanan sonuçlara göre 8. Cumhurbaşkanı oldu.

​Galatasaray Kulübü yeni başkanını seçiyor.

​Kendisi uyaran aracı durdurup 16 el ateş etti.

​Denizde gören vatandaşlar yetkililere haber verdi.

Olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olun.

​Düğün evine peş peşe iki silahlı saldırı.
25 yıl hapsi istendi

25 yıl hapsi istendi

​Taşın üzerine yazarak yardım istemişti.
17 ilde FETÖ'ye<br>şafak operasyonu

17 ilde FETÖ'ye
şafak operasyonu

52 kişiye yönelik yakalama kararı çıkarıldı.
Atmaca<br>12'den vurdu

Atmaca
12'den vurdu

​Sinop'ta gerçek bir su üstü hedefi ile test edildi.
Türkiye mülteciler <br>için ikinci vatan

Türkiye mülteciler
için ikinci vatan

​Sekiz yıldır kesintisiz ilk sıradayız.
Bu senaryo çok tanıdık

Bu senaryo çok tanıdık

​Hafter de DEAŞ kartını oynuyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.