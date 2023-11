İstanbullular dikkat: Yarın bu yollar trafiğe kapalı olacak

Saat 06.00 itibariyle, Ragıp Gümüşpala caddesi, Galata Köprüsü iki yönlü trafiğe kapatılacak Sirkeci Sahilyolu’ndaki Reşadiye Caddesi, Ankara Caddesi, Arabalı Vapur girişleri, Gülhane Parkı sahil alt ve üst girişler ile Gülhane parkı içi yolu, Ayköşkü caddesi, Ayasofya Meydanı, Alemdar Caddesi, At Meydanı Caddesi, Divanyolu Caddesi, Cankurtaran (Ahırkapı caddesi ve Ahırkapı İskele Sokaktan Sahil istikametine dönüş yapılmayacak), Çatladıkapı (Aksakal Sokak ve Küçük Ayasofya Caddesinden Sahil istikametine dönüş yapılmayacak), Kumkapı (Kumluk Sokak, Segah sokak ve Işıl sokak dan Sahil yoluna çıkış yapılmayacak), Kumkapı ve Balıkçılar Çarşısı çıkışlar , Gazi Mustafa Kemal Mudurnu varyant dönüşlerden itibaren sahil istikametine kapatılacak, Namık Kemal Caddesi (Küçüklanga caddesinden itibaren kapatılacak) , Langa Bostan sokak, Sahil Kennedy Caddesi (Sirkeci - Bakırköy arası), Genç Osman caddesi Gazdallar kavşaktan Sahil istikametine kapatılacak, Demirhane Caddesi Kennedy caddesi istikametine dönüşler kapatılacak, Beşkardeşler sokak, Beşkardeşler 4. Sokak ile fişekhaneden sahil Kennedy caddesi istikametine kapatılacak, Taşhan caddesi istikametinden Kennedy caddesi istikametine kapatılacak, Bakırköy Mor Menekşe Sokak, Ebuziya Caddesi, Banyolar sokak, Halit Ziya Uşaklıgil Cadde ve Sokaklardan Sahil Kennedy caddesine girişler kapatılacak, Ataköy 1 Kısım ve Ataköy 9. Kısım kavşaktan Sahil Kennedy Caddesine tüm Çıkışlar kapatılacak, Yeşilyurt İstasyon caddesinden Rauf Orbay Caddesine girişler kapatılacak, Yeşilköy Feneri Cadde ile Yeni Havalimanı caddelerinden Rauf Orbay Caddesine girişler kapatılacak, Rauf Orbay Caddesi (Havuzlu Kavşaktan İtibaren) , Atatürk havalimanı caddesinden ( Havuzlu Kavşak) Sirkeci istikameti ile, Yeşilyurt istasyon caddesinden (Havuzlu kavşak ) Sirkeci istikameti, Avrasya tüneli çift yönlü olarak, Ragıp Gümüşpala Caddesi, Reşadiye caddesi, Kennedy Caddesi, Rauf Orbay Caddesi ve bu caddelere çıkan tüm yollar Atatürk Bulvarı Eminönü ayrımlarından Havuzlu kavşak 'a kadar Sahil hattı boyunca çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak.

Saat 06.00 itibariyle ise, Kısıklı Caddesi Altunizade Köprü Üzerinden D 100 Güney Yola katılım, Kuşbakışı Caddesi Petrol-İş önünden D-100 Karayolu Güney katılım, Şile Yolu Libadiye Kavşak ile Kısıklı Caddesi Arası, Avrasya Tüneli D-100 Kuzey Yol Girişleri, Gümüşyolu Caddesi Baba Nakkaş Sokak kesişiminden itibaren Beylerbeyi istikametine her iki yönde akım verilmeyecek, Yalıboyu Caddesi Beylerbeyi Çamlıca Caddesi kesişiminden itibaren, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametine her iki yönde trafik verilmeyecek. Ayrıca, Abdullahağa Caddesi Kuzguncuk Caddesi kesişimi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü önünden Beylerbeyi istikametine de her iki yönde trafik verilmeyecek. Tophanelioğlu caddesi çevreyolu istikameti maraton boyunca trafiğe kapalı olacak güzergahlardan.