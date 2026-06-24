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İstanbul'un göbeğinde başıboş inek

İstanbul'un göbeğinde başıboş inek

19:2924/06/2026, Çarşamba
IHA
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Başıboş inek bir süre ilerleyip gözden kayboldu.
Başıboş inek bir süre ilerleyip gözden kayboldu.

İstanbul Ümraniye'de sahibinin elinden kaçtığı tahmin edilen kulak küpeli bir inek trafiğin ortasına daldı. Seyir halindeki araçların arasında sakin adımlarla yürüyen büyükbaş hayvan, sürücülerin meraklı bakışları altında yoluna devam etti.

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde ana yola çıkan ve akan trafiğin ortasında yürüyen başıboş bir inek cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Bir süre ilerleyip gözden kayboldu

Ümraniye Hekimbaşı Mahallesi Küçüksu Caddesi üzerinde sahibinin elinden kaçtığı tahmin edilen kulak küpeli bir inek trafiğin ortasına daldı. Seyir halindeki araçların arasında sakin adımlarla yürüyen büyükbaş hayvan, sürücülerin meraklı bakışları altında yoluna devam etti. Çevredeki yeşillik alandan caddeye çıktığı düşünülen inek, şeritte bir süre ilerledikten sonra gözden kayboldu. İneğin ana yoldaki rahat halleri, yoldan geçen bir sürücünün cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.



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