İstanbul'da 6 bin 819 tarihi eser ele geçirildi

Teknik ve fiziki takibin ardından Beykoz'da bir evde tarihi eser olduğunu tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonda 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Aramalarda, Anadolu Selçuklu, Büyük Selçuklu, Urartu, Hitit, Yunan, Roma, Bizans, Asur, Mezopotamya, Emevi, Abbasi ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen, farklı medeniyetlerin sosyal yaşamını, inanç sistemlerini, sanatsal anlayışlarını ve ekonomik faaliyetlerini yansıtan arkeolojik obje, kitabe gibi 6 bin 819 eser ile 3 bin 366 sikke ele geçirildi.