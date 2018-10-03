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POLİTİKA

İttifaka bağlıyız

Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli, “MHP olarak mahalli idareler seçimlerinde takip ve temin edeceğimiz strateji ve politikalar görüşülmüş, kabulü sağlanmıştır. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı dışında her yerde, her büyükşehir, il, ilçe ve beldede adaylarımızı çıkartarak seçimlere katılacağız. Biz Cumhur İttifakı’na bağlıyız” dedi.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
​MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli,
​MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli,

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart’ta İstanbul hariç her seçim çevresinde aday çıkaracaklarını söylerken, Cumhur İttifakı’na bağlı olduklarını belirtti. TBMM MHP Grubu’nda konuşan Bahçeli’nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

DÖVİZ İNDİ FİYATLAR NEDEN İNMİYOR?

Vatandaşlarımız ne yerim ne içerim derdindeyken, kurdaki artışı fırsata çevirenlerin nasıl bir vicdanları, nasıl bir insanlık anlayışları vardır? Döviz fiyatları indi, iniyor. Ekonomik yangın söndü, sönüyor. Peki, yapılan zamlar, fiyat artışları ne olacak; aynısıyla geri alınmayacak mıdır? Hükümet kurnaz ve sinsi fırsatçıları teker teker belirlemelidir.

TÜRKİYE BU BEREKETSİZLERDEN ÇOK ZARAR GÖRDÜ

Stokçuluk yapanları, bankasındaki parası kadar yerli olup yabancı ülkelere sermaye kaçıranları mutlaka bulmalı, mutlaka bu karanlık niyetlileri deşifre etmelidir. Nedir bu içimizdeki haşeratlardan çektiklerimiz? İnsanlık bunlardan, Türkiye bu bereketsizlerden çok zarar görmüştür.

MERKEL’E ‘DELİL’ TEPKİSİ

Cumhurbaşkanı’nın düzenlediği Almanya ziyareti son derece faydalı olmuş, körelen ilişki ağları tekrar canlanmaya başlamıştır. Ne var ki, Almanya Başbakanı Merkel’in, FETÖ konusundaki tespit ve değerlendirmeleri hem izaha muhtaç hem de oldukça hatalıdır. 251 vatan evladının şehadeti delil değil mi?

HAİNLERİN İMHALARI VACİPTİR

2 bin 194 vatan evladının yaralanması delil değil mi? 15 Temmuz gecesi yağdırılan kurşun ve bombalar delil sayılmayacak mı? Almanya Başbakanı nasıl bir delil istiyor? Hainin delili mi olur? Hain haindir, terörist teröristtir, imhaları ve cezalandırılmaları da vaciptir, haktır, hukukun bizatihi ifa ve ifadesidir.

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MAKLUBE YEMEDİĞİNDEN ZEHİRLENMEZ

Bildiğimiz kadarıyla Merkel denize düşmemiştir, o halde yılana sarılmasına gerek yoktur. Himmet vermemiş, hizmet diye hıyanete tamam dememiştir. Bu da açıktır. Sanıyorum maklube yemediğinden zehirlenmesi de söz konusu değildir. Bunu dostluk ve müttefiklik ilişkilerine nasıl sığdıracağız?

YÜREKLERİ YETİYORSA ‘FETÖ’YÜ SEVİYORUZ’ DESİNLER

Eğer cesaretleri varsa, yürekleri yetiyorsa desinler ki, FETÖ’yü seviyoruz, FETÖ’nün arkasındayız. Kaldı ki daha tutarlı, daha dürüst olurlar. Almanya Türkiye’nin egemenlik haklarına saygı duyuyorsa, FETÖ’yü terör örgütü olarak, hem de PKK’dan daha beter bir cani örgüt olarak tanımalı, ülkesindeki FETÖ’cüleri iade etmelidir.

STRATEJİMİZ KABUL GÖRDÜ

MHP olarak mahalli idareler seçimlerinde takip ve temin edeceğimiz strateji ve politikalar görüşülmüş, kabulü sağlanmıştır. Ve de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı dışında her yerde, her seçim çevresinde, her büyükşehir, il, ilçe ve beldede adaylarımızı çıkartarak seçimlere katılacağız. Biz Cumhur İttifakı’na bağlıyız.

GEVEZELİK YAPANLARI CİDDİYE ALMAYACAĞIZ

Gevezelik yapan, hazımsızlık gösteren, alttan alta ittifakı tahribe yeltenen kibir yuvalarını, yoğurdum ekşi, peynirim küflü demeyen bedbahtları dikkate ve ciddiye almayacağız.

  • Türkiye’nin hakkı yendi
  • MHP Genel Başkanı Bahçeli, Türkiye’nin de aday olduğu yarışta UEFA’nın 2024 Avrupa Şampiyonası’na ev sahipliği yapacak ülkeyi Almanya olarak açıklamasına da tepki gösterdi. Bahçeli, “Ülkemizin bir kez daha hakkı yenmiştir” dedi.
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