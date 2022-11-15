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POLİTİKA

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu 'Bu bir veda değil' diyerek açıkladı: Yeniden aday olmayacağım

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, parti teşkilatıyla bir araya gelerek ocak ayındaki İl kongresinde İl başkanlığına aday olmayacağını açıkladı. Bu kararının bir veda olmadığının altını çizen Kavuncu'nun, 2023 seçimlerinde milletvekili adayı ve genel başkan yardımcısı olması bekleniyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu Bu bir veda değil diyerek açıkladı: Yeniden aday olmayacağım
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu

Parti teşkilatıyla bir araya gelen İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, ocak ayındaki İl kongresinde İl başkanlığına aday olmayacağını duyurdu.

Kavuncu "Hepinizin bildiği ve takip ettiği gibi partimizde bir kongre süreci başladı. Kurumlarda, kurumsal körlüğün ve güç zehirlenmesinin olmaması için değişikliğin ve yeni insanlara şans tanınmasının doğru olduğuna inanıyoruz. İl başkanlığı gibi görevlerin makul sürelerde tamamlanmasının sistemin işleyişi, yapının dinamizmi açısından önemli olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

"KAMUOYUYLA DA PAYLAŞACAĞIM"

Kavuncu, "Kongreyle ilgili farklı niyetlerle çeşitli spekülasyonlar yapılabiliyor. Dedikodulara itibar etmeyiniz. Bu dedikodularla baş etmenin tek yolu, her şeyi açık ve şeffaf bir şekilde konuşmaktır. İlk günden beri bu anlayıştan taviz vermedik ve bugün de bu ilke çerçevesinde bu açıklamayı yapıyoruz. Ocak ayı içerisinde yapılacak il kongremize kadar görevimin başındayım. Kongreye kadar da ilk günkü heyecanımla çalışmaya devam edeceğim. Tekrar belirtmek istiyorum, bunun haricindeki kaynağı belli ya da belirsiz, iç ya da dış söylentilere sizler de kulak asmayın. Bununla beraber Ocak ayında gerçekleştireceğimiz il kongresinde aday olmayacağımı buradan ilan etmek istiyorum. Bunu kamuoyuyla da paylaşacağım.

"VEDA ETMİYORUM"

Bu sözlerim bir veda değil, vedayı ocak ayındaki il kongremizde yapacağız. Bundan sonrası da aslında yine veda olmayacak. İstanbul’da 4 yıl görev yapmış bir il başkanı olarak İstanbul’un başarısı için çalışacak her arkadaşımı her zaman destekleyeceğim. Bu süre içerisinde, yol arkadaşlarımla, sizlerle beraber çok büyük ve kıymetli bir mücadele verdik. 31 Mart ve 23 Haziran gibi çok önemli bir seçimi, Türkiye’nin belki de kaderini değiştiren bir seçimi arzu ettiğimiz sonuçla neticelendirmenin gururunu yaşıyoruz" dedi.

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