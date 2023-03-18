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İYİ Partili başkandan makamında silahlı fotoğraf: Genel Merkez sessiz kaldı

İYİ Parti Derince İlçe Başkanı Metin Savaş Sulu, makamında poz vererek silahlı fotoğrafını paylaştı. Sulu, paylaşımını gelen tepkilerden sonra silmek zorunda kaldı. Fotoğrafın sosyal medyada çok fazla gündeme gelmemesi akıllara ‘Çifte standart mı var?’ sorusunu getirirken, başkanın bu hareketi ile kime mesaj verdiği de merak konusu oldu. İYİ Parti Genel Merkezi'nin ise Sulu'ya hiçbir uyarıda bulunmadığı iddia edildi.

09:57 . 18/03/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
İYİ Partili Başkan makamında silahla poz verdi

İYİ Partili Başkan makamında silahla poz verdi

Kocaeli’nin Derince ilçesinin İYİ Parti Başkanı Metin Savaş Sulu, skandal bir paylaşıma imza attı. Sulu, makamında gülerek ve poz vererek çekildiği silahlı fotoğrafını yayınladı.


PARTİ YÖNETİMİ SESSİZ

İlçe binasında görev yapan parti üyelerinin bu durumdan rahatsızlık duyduklarını Sulu’ya ilettikleri öğrenilirken, tepkiler sonrası paylaşımını silen başkandan açıklama gelmedi.


İYİ Parti Genel Merkez Yönetiminin ise Metin Savaş Sulu'ya hiçbir uyarı yapmadığı iddia edildi.


Öte yandan Sulu’nun bu fotoğrafı yayınlayarak, kime ne mesaj verdiği de merak konusu oldu.


#İYİ Parti
#MetinSavaşSulu
#Silah
#Derince
#İlçebaşkanı
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