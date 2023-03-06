İYİ Parti'ye 'tarih olacaksınız' diyen İrfan Değirmenci çark etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na desteğiyle bilinen gazeteci ve sunucu İrfan Değirmenci, sosyal medyada Jahrein ismiyle tanınan Ahmet Sonuç'la Twitter'da atıştı. Jahrein, Akşener'in Altılı Masa'yı dağıtması sonrası "Tarih olacaksınız haydi uğurlar ola" diyen Değirmenci'ye, "Terbiyesiz herif. Bu ülkenin geleceği sizlerin mamanızdan ve koltuklarınızdan önemlidir hiç merak etmeyin" şeklinde yanıt verdi. İkili arasındaki atışmada Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan İstanbul'a yürüyüşüyle ilgili de dikkat çeken ifadeler yer aldı.