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İYİ Parti'ye 'tarih olacaksınız' diyen İrfan Değirmenci çark etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına itiraz ederek Altılı Masa'dan ayrıldıklarını duyuran İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklaması sonrası sosyal medyadan "Tarih olacaksınız. Haydi uğurlar ola" yazan CHP yandaşı gazeteci İrfan Değirmenci, İYİ Parti'nin masaya dönme ihtimali sonrası çark etti.

15:31 . 6/03/2023 Pazartesi
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İrfan Değirmenci

İrfan Değirmenci

'Aday' belirleme sürecin toplantı üstüne toplantı yapan ancak bir sonuca varamayan Altılı Masa'nın son toplantısı sonrası İYİ Parti Genel Başkanı
Meral Akşener
ittifak ortaklarını topa tutarak masadan ayrıldıklarını duyurdu.

Akşener'in açıklaması sonrası muhalif isimler İYİ Parti'ye adeta linç kampanyası başlattı.

Önce 'Uğurlar ola'

CHP yandaşı gazeteci İrfan Değirmenci Twitter'dan yaptığı paylaşımda İYİ Parti’ye
"Tarih olacaksınız. Haydi uğurlar ola"
kullanarak tepki göstermişti.

Sonra 'Ya hep beraber ya hiçbirimiz'

Değirmenci, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın Meral Akşener ile görüşmesi sonrası masaya dönme ihtimali ortaya çıkınca çark etti.

Değirmenci yeni paylaşımında tam tersi bir dil kullanarak
“Gelen hoş gelir sefa getirir, tarih yazmaya gelir. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz..."
ifadelerine yer verdi.

#İrfan Değirmenci
#Altılı masa
#CHP
1 saat önce
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İYİ Parti'ye 'tarih olacaksınız' diyen İrfan Değirmenci çark etti
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