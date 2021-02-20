Gündem Kaçak olarak avlanan 750 kilo canlı balık suya bırakıldı
İSTANBUL

Kaçak olarak avlanan 750 kilo canlı balık suya bırakıldı

Terkos Gölü ve Sazlıdere Barajı’nda yapılan denetimlerde misina ağ atılarak avlanılan 750 kg canlı balık tekrar suya bırakıldı. 2 bin 700 metre uzunluğundaki ağa ise el konuldu.

Haber Merkezi İHA
Denetimlerde 2 bin 700 metre uzatma misina ağa el konuldu.
Denetimlerde 2 bin 700 metre uzatma misina ağa el konuldu.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü çalışma programı kapsamında Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü, Arnavutköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri kontrol görevlileri, Yassıören Jandarma ekipleri ve sivil toplum gönüllülerinin katılımı ile Terkos Gölü ve Sazlıdere Barajı’nda yasadışı ticari balık avcılığı yapanlara yönelik denetim yapıldı.

  • Yapılan denetimlerde 2 bin 700 metre uzatma misina ağa el konuldu.

Denetim esnasında misina ağlarının içinde bulunan ve canlı oldukları tespit edilen yaklaşık olarak 750 kg muhtelif balıklar tekrar doğal yaşam alanları olan iç sulara bırakıldı. El konulan av malzemeleri mülkiyeti kamuya geçirilmesi için Arnavutköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü deposuna kaldırıldı.

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