Kaçırdıkları gencin ailesinden fidye isteyen çeteye operasyon

İzmir'de evinin önünden zorla araca bindirilen bir genç Manisa'da bağ evine götürüldü. Şüpheliler, eşyalarını gasbettikleri gencin daha sonra babasını arayarak fidye istedi. Serbest kalan gencin şikayeti sonrası harekete geçen polis ekipleri, düzenledikleri operasyonla çeteyi çökertti.
İzmir'in Karabağlar ilçesinden kaçırdıkları şahsı Manisa'nın Yunusemre ilçesine getirerek gasbeden ve babasından da 25 bin TL fidye isteyen çete, Manisa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet/Gasp Büro Amirliği ekiplerinin düzenlediği operasyonla çökertildi. Çete üyesi 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Serbest kalıp polise şikayet etti
Edinilen bilgilere göre, 22 yaşındaki O.T., İzmir'in Karabağlar ilçesinde evinin önünden kimliği belirsiz kişilerce zorla bir araca bindirilerek Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki bir bağ evine götürüldü. Şüpheliler, O.T.'nin eşyalarını gasbettikten sonra babasını arayarak 25 bin TL fidye talebinde bulundu. Daha sonra serbest kalan O.T., olayın ardından polise başvurarak şikayetçi oldu.
Ekiplerden eş zamanlı operasyon
Manisa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet/Gasp Büro Amirliği ekipleri, olay yeri ve çevresindeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin T.Y.D. (34), M.K. (26), O.Ö. (28) ve Ö.Y. (28) olduğunu belirledi. Şüphelilerin adreslerine yapılan eş zamanlı operasyonla 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.