Kahire’de dörtlü diplomasi trafiği

Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın yanı sıra Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar katıldı.

Görüşmelerde bölgesel güvenlik başlıkları ve ABD ile İran arasında savaşın sona erdirilmesine yönelik varılan anlaşmanın uygulanma süreci ele alındı. Toplantının, taraflar arasında İsviçre’de gerçekleştirilmesi planlanan yeni müzakere turu öncesinde yapılması dikkat çekti.

Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında oluşturulan istişare mekanizmasının ilk toplantısı mart ayında Riyad’da, ikinci toplantısı yine mart ayında İslamabad’da, üçüncü toplantısı ise nisan ayında Antalya’da gerçekleştirilmişti. Kahire buluşmasıyla birlikte dörtlü mekanizma dördüncü kez toplanmış oldu.