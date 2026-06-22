Kahire’de dörtlü diplomasi trafiği

Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan ve Pakistan dışişleri bakanları, bölgesel gelişmeleri değerlendirmek ve İran ile ABD arasında varılan mutabakatın uygulanma sürecini ele almak üzere Mısır'ın başkenti Kahire’de bir araya geldi.
Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın yanı sıra Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar katıldı.
MUTABAKATIN UYGULANMASI DEĞERLENDİRİLİYOR
Görüşmelerde bölgesel güvenlik başlıkları ve ABD ile İran arasında savaşın sona erdirilmesine yönelik varılan anlaşmanın uygulanma süreci ele alındı. Toplantının, taraflar arasında İsviçre’de gerçekleştirilmesi planlanan yeni müzakere turu öncesinde yapılması dikkat çekti.
DÖRDÜNCÜ BULUŞMA
Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında oluşturulan istişare mekanizmasının ilk toplantısı mart ayında Riyad’da, ikinci toplantısı yine mart ayında İslamabad’da, üçüncü toplantısı ise nisan ayında Antalya’da gerçekleştirilmişti. Kahire buluşmasıyla birlikte dörtlü mekanizma dördüncü kez toplanmış oldu.