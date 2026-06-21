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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan 4'lü zirve: Kahire'de Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan 4'lü zirve: Kahire'de Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı

12:5421/06/2026, Pazar
AA
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kahire ziyareti kapsamında Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Dördüncü Toplantısı'na katıldı.

Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan dışişleri bakanları bugün Mısır'ın başkenti Kahire’de bir araya geliyor. Fidan, Libya dahil bölgesel konuların ele alındığı bir toplantıya katıldı.


Toplantı basına kapalı gerçekleştirilecek. 



Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan ve ABD'nin Arap ve Afrika İşlerinden Sorumlu Kıdemli Danışmanı Massad Fares Boulos'un da yer aldığı toplantıya katıldı.



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