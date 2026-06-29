Kamu kurumlarının kreş ve gündüz bakımevlerine yeni düzenleme: Resmi Gazete'de yayımlandı

"Kreş ve gündüz bakımevlerinde fiziki ortam, metrekare, oda büyüklükleri, kapasite tespiti ve yaş grupları konuları standartlaşıyor. Görevli müdür, öğretmen, grup sorumlusu ve yardımcı personelin işe alım kriterleri netleşiyor, tüm personel kamu mevzuatına uygun şekilde istihdam ediliyor. Kreş ve gündüz bakımevleri yılda en az bir kez il müdürlüklerimiz tarafından idari, fiziki ve işleyiş yönünden denetleniyor. Uygulanan eğitim programlarının denetimi, Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülüyor. Denetimlerde tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için kurumlara en fazla 1 ay süre tanınıyor. Çocukların güvenliğini, sağlığını ve gelişimini riske atan durumlar için kademeli yaptırımlar ve kapatma hükümleri devreye alınıyor. Büyükşehir, il ve ilçe belediyelerinin halka açık olarak kurduğu tüm 0-6 yaş arası kreş ve gündüz bakımevleri artık bu yönetmeliğe tabi olacak. Düzenleme, kamu kurumlarının ve belediyelerin kendi personelinin çocukları için kurum içinde açılan kapalı devre çocuk bakımevlerini kapsamayacak"